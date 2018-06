Verstappen vergooit droomkans

Max Verstappen verlaat het circuit te voet nadat hij zijn kansen op een goede klassering in de Grote Prijs van Monaco voor Formule 1 heeft vergooid. Ⓒ ANP

Monte Carlo - Max Verstappen kijkt in de spiegel na zijn dramatisch verlopen zaterdag op het circuit van Monaco. In plaats van de strijd om pole position met teamgenoot Daniel Ricciardo, kwam hij door een crash in de vrije training niet eens aan kwalificeren toe. En dat met de dit weekend beste auto van de grid.