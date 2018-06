Dumoulin buigt voor Froome

Tom Dumoulin probeerde het in de 20e etappe meerdere keren, maar kon Froom (in het roze) niet afschudden. Ⓒ Getty Images

CERVINIA - Tom Dumoulin perste het laatste druppeltje energie uit zijn lijf op de flanken van Cervinia. Een ultieme aanval op Chris Froome om zijn veertig tellen achterstand goed te maken en alsnog het roze te pakken. ,,Als ik het niet had geprobeerd, had ik het mezelf nooit vergeven”, aldus Dumoulin, die in de Brit zijn meerdere moest erkennen. ,,Tom was een zeer lastige tegenstander tot en met de laatste etappe. Gelukkig kon ik zijn aanvallen pareren”, aldus Froome over Dumoulin.