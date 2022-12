Premium Het beste van De Telegraaf

Van luxe in Doha terug naar modder op Skoatterwald Noppert kijkt terug op WK: ’Had gezegd dat ik penalty van Messi kon pakken en daar blijf ik bij’

Door Robin Jongmans

Andries Noppert richt zich na een veelbewogen WK weer op de Eredivisie met SC Heerenveen. Als hij tenminste niet wordt weggekocht. Ⓒ Getty Images

Andries Noppert (28) is terug in Heerenveen. De luxe in Doha is weer ingeruild voor de modder op Skoatterwald, met één verschil. De Toren van Joure is nu een vijfvoudig international die de hele wereld kent. Ineens blijken talkshows tevergeefs gretig met het uitnodigen van de WK-hit van Oranje. Maar Andries is geen celebrity. Hij is ’gewoon’ een begenadigd keeper voor wie een tot voor kort gedroomde wereld werkelijkheid werd. „Ze nodigen Virgil van Dijk toch ook niet uit?”