Na racisme-rel: Dante Vanzeir terug in VS en traint weer mee met NY Red Bulls

De Belg werd beschuldigd van racisme op het veld begin april tijdens een wedstrijd tussen zijn ploeg New York Red Bulls en San Jose Earthquakes. Vanzeir zou - tot verder onderzoek uitwees wat er exact gebeurde - een stap opzij nemen bij z’n Amerikaanse club en keerde daarom vorige week terug naar onze zuiderburen.

In eigen land nam Vanzeir tijd om zijn kant van het verhaal uit de doeken te doen. Zo zou hij de (witte) scheidsrechter een ‘monkey’ genoemd hebben - in context ‘idioot’ en dus niets racistisch - zonder na te denken dat het woord voor spelers in de buurt anders kon overkomen. Zo voelde Jeremy Ebbobisse - een zwarte aanvaller van San Jose Earthquakes - zich racistisch beledigd. Vanzeir excuseerde zich meermaals en werkte mee met het onderzoek.

Amerikaans avontuur zit er nog niet op

De MLS ging na het horen van beide kanten akkoord dat Vanzeir geen racistische intentie had richting iemand, maar wel dat het woord zeer gevoelig kan liggen. Daarom was de straf die ze voor Vanzeir uitspraken nog best licht: zes weken schorsing en een boete van 10.000 dollar (omgerekend zo’n 9.000 euro).

Het Amerikaanse avontuur zit er dus nog niet op voor Vanzeir. Hij keerde nu terug naar de New York Red Bulls, waar hij binnen de club en spelersgroep nog zeker welkom is en gesteund wordt. Ook de fans - die Vanzeir eerst uit de club wilden en hevig protesteerden - wisselen al wat meer van kant, nadat Vanzeirs kant van het verhaal duidelijk is en de spits op eigen initiatief in dialoog ging met de fans. Nu wacht Vanzeir nog vier weken van zijn schorsing, op 21 mei kan hij tegen Montréal zijn rentree maken.

