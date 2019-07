’Heup Van Aert opengereten’

De Belgische renner van Jumbo-Visma moest de Tour verlaten in Pau. „Hij heeft een diepe vleeswond waarbij ook het spierweefsel geraakt was. Hij is al geopereerd en is nu aan het wakker worden”, liet Mathieu Heijboer vrijdagavond weten.

Van Aert won eerder deze Tour de tiende etappe. De 24-jarige Belg heeft geen breuken opgelopen bij ongelukkige valpartij, meldt Heijboer, performance manager van Jumbo-Visma. De operatie die Van Aert moest ondergaan duurde een uurtje. Hoelang de revalidatie van de renner zal duren, is nog niet duidelijk. Hij moet zeker nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Wout van Aert wordt geholpen. Ⓒ NOS

Heijboer was in de buurt toen Van Aert keihard tegen de grond klapte. „In een smalle en scherpe bocht naar rechts raakte hij het hek. Ik heb het niet teruggezien, maar ik denk dat hij met zijn heup in een haak van het hek is blijven hangen. Zo is zijn heup opengereten. Ik ben meteen uit de auto gesprongen en heb een spandoek van het hek getrokken en daarmee de wond bedekt. Die zag er vreselijk uit, en zo hoefde hij daar niet naar te kijken”, vertelt Heijboer.

Van Aert beleefde moeilijke momenten. Al was de medische hulp we snel ter plekke. „Mentaal was hij er niet te best aan toe en ik heb geprobeerd om hem gerust te stellen. Ik ben bij hem gebleven tot zijn vrouw en zijn familie bij hem waren in het ziekenhuis.”

Wout van Aert in actie. Ⓒ REUTERS