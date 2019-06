Gasly zit vol vragen na debacle

Hoewel het team van Renault met zowel Daniel Ricciardo (zesde) als Nico Hülkenberg (negende) in de punten finishte, vielen de Franse coureurs zwaar tegen. Romain Grosjean was de enige uitvaller, Max Verstappens teamgenoot Pierre Gasly viel na een al moeizame kwalificatie een dag later nog verder terug en eindigde slechts als elfde.

Een bittere pil voor de Fransman, die het na zijn promotie naar Red Bull Racing zeer lastig heeft. Het team heeft in het verleden niet geschroomd om in te grijpen, al lijkt Gasly het geluk te hebben dat er binnen de Red Bull-coureurs geen beter alternatief te vinden lijkt.

Bekijk ook: Verstappen in saaie race naar vierde plek

„Het was een lange, moeilijke dag en ik ben teleurgesteld. Zeker omdat het me nu in Frankrijk overkomt”, aldus Gasly. „Net als tijdens de kwalificatie had ik moeite om grip te vinden. Ik heb er nu geen antwoord op hoe dat komt. Ik heb de auto nog nooit zo gevoeld. We zullen er snel aan moeten werken om alles voor elkaar te krijgen voor de volgende race in Oostenrijk.”