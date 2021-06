Kippenvel bij Sarina Wiegman na terugkeer fans in stadion

Woensdag maakt de bondscoach haar olympische selectie bekend en vallen diverse spelers af. Het zorgde direct na afloop al voor de nodige emoties. Zo waren er bijvoorbeeld tranen bij Inessa Kaagman, die negentig minuten op de bank zat en moet vrezen voor haar plekje. De middenvelder werd op het veld getroost door diverse teamgenoten.

„Dat toont de kracht van dit team. Iedereen wil naar de Spelen, maar een aantal gaat niet mee. Dat is voor hen een klap, maar dan moet je er ook voor elkaar zijn en dat was heel nadrukkelijk het geval. De speelsters zijn er voor elkaar in voor- en tegenspoed. Dat is heel mooi om te zien.”

Bondscoach Sarina Wiegman. Ⓒ BSR Agency

Wiegman kijkt niet bepaald uit naar de dag van morgen, maar weet dat keuzes maken bij haar vak als bondscoach. „Of ik vanavond slecht ga slapen? Nou, ik ben op dit moment vooral heel blij met deze wedstrijd. Met 7-0 winnen van Noorwegen is niet heel normaal. Ze misten een paar goede spelers, maar alsnog moet je dan zelf heel goed voetballen om al die goals te maken. Maar jij doelt natuurlijk op het feit dat ik rotboodschappen moet brengen. Dat probeer ik naast me neer te leggen.”

Wiegman mag naar Japan slechts achttien speelster plus vier reserves meenemen. Momenteel ligt er namens de KNVB nog wel een verzoek bij het IOC om een volwaardige selectie van 22 in te mogen schrijven voor de Spelen. De FIFA steunt Nederland daarin.

Dat er dinsdag weer supporters in het stadion aanwezig mochten zijn, deed Wiegman. „Ja, dat was zo ontzettend gaaf. Ik hoorde dat er 2701 toeschouwers waren, maar zijn maakten geluid voor 10.000. Dan krijg je kippenvel.”