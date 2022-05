Voetblessure speelt aanvaller parten Danjuma kan Villarreal niet helpen in return tegen Liverpool

Arnaut Danjuma heeft teveel last van zijn voet. Ⓒ Pro Shots

Arnaut Danjuma Groeneveld komt dinsdag niet in actie in de halve finale van de Champions League tussen Villarreal en Liverpool. De Nederlandse aanvaller heeft te veel last van zijn voet en ontbreekt in de selectie van trainer Unai Emery.