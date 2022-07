Klagende en uitdagende Kyrgios verslaat Tsitsipas na verhit duel op Wimbledon

In het tweede stadion van Wimbledon gebeurde van alles in een voor het publiek vermakelijk duel. Het duel ontbrandde in de slotfase van de tweede set, toen een lijnrechter naar de umpire liep om hem kenbaar te maken dat Kyrgios zich verbaal had misdragen. Het kwam de tennisser op een waarschuwing te staan.

Vervolgens won de klagende Kyrgios de set, waarna Tsitsipas op zijn beurt een bal de tribune in sloeg. Kyrgios vroeg zich af waarom de Griek daarvoor geen waarschuwing ontving en uiteindelijk ging de umpire overstag.

In de derde set sloeg Kyrgios een onderhandse service en uit frustratie retourneerde Tsitsipas de bal met een harde slag die ver achter de baan belandde en maar net een toeschouwer miste. Tsitsipas had geen enkele intentie de bal binnen de lijnen te slaan en dat kwam hem op een puntstraf te staan: de volgende game kwam Kyrgios met 15-0 voor. In het restant van de set probeerde de gefrustreerde Griek zijn tegenstander een aantal keer te raken. Kyrgios daagde hem uit door bij fouten van Tsitsipas onder meer "goede bal" te roepen.

Vroeg in de vierde set kwam Kyrgios ten val en hij bleef enkele seconden liggen. De fysio kwam de baan op, maar die werd snel weer weggestuurd. Bij 4-4 werd het duel stilgelegd omdat het dak moest worden gesloten vanwege de duisternis en na de onderbreking maakte Kyrgios het in een zinderende tiebreak af.

