Gesink mikt op rentree in Polen

Robert Gesink

DEN HAAG - Wielrenner Robert Gesink werkt toe naar deelname aan de Ronde van Polen (3-9 augustus). Dat zegt de 33-jarige coureur van Jumbo-Visma in een interview in De Telegraaf/sport. „Daarna wil ik aan de start verschijnen in de Ronde van Spanje”, laat hij weten.