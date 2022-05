Arantxa Rus sneuvelt al vroeg op Roland Garros

De wedstrijd werd maandagavond gestaakt wegens de regen toen de beste tennisster van Nederland in de tweede set leidde met 4-2. In de eerste set was Rus kansloos onderuit gegaan met 6-1.

Bij de hervatting pakte de 31-jarige Rus de tweede set knap met 7-5 nadat ze eerder nog een wedstrijdpunt op 4-5 had weggeslagen. In de beslissende set, die in de openinsgfase nog wel spannend was, trok Rus uiteindelijk aan het kortste eind. Rybakina, de nummer 16 van de wereld, won met 6-2.

In 2012 wist de 31-jarige Rus voor het laatst een wedstrijd te winnen in Parijs. Ze reikte toen uiteindelijk tot de vierde ronde, haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Sindsdien won ze nog maar drie wedstrijden op de grand slams.

Rus was de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi. Bij de mannen bereikten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zondag wel de tweede ronde.