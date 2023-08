Basketbalgigant Donar wil na ’onuitvoerbare eis’ in gesprek

„De uitnodiging daarvoor is al verstuurd”, zegt curator Sander Vos. „Je kunt een nieuwe bv, die al in de min begint door bijkomende kosten en terugbetalingen, niet opzadelen met de schuld van een failliete boedel.”

De licentiecommissie maakt een keihard signaal dat clubs zich niet zomaar in miljoenenschulden kunnen steken, om vervolgens via een doorstart weer aan de competitie te kunnen deelnemen. „Maar als deze eis van het realiseren van een crediteurenakkoord zal worden ingewilligd, betekent dit dat iedereen kan blijven zitten en je teruggaat naar de oude situatie”, zegt Vos. „Dat wil niemand en lijkt me juist geen fair play.”

Donar, dat in zijn historie al twee keer eerder failliet ging, vroeg maandag juist zijn faillissement aan omdat het zijn schuldeisers niet kon betalen. De schuldenlast ging richting de 4 miljoen euro en is door bijkomende kosten nog groter geworden. Mocht de licentiecommissie niet ingaan op een nieuw constructief gesprek, dan gaat de club binnen drie dagen in beroep bij het BAS (Belgisch Arbitagehof voor Sport) tegen de uitspraak.