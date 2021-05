Tennis

Kiki Bertens neemt geen risico voor Roland Garros en slaat graveltoernooi Rome over

Tennisster Kiki Bertens ontbreekt deze week op het hoog aangeschreven WTA-graveltoernooi van Rome omdat ze nog steeds wat last heeft van haar achillespees. Mogelijk komt de 29-jarige Westlandse volgende week wel in actie op het gravel in Belgrado. „De blessure is nog niet helemaal onder controle, va...