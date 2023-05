Traptechniek Carel Eiting houdt Volendam in Eredivisie

Een half uur lang leek Volendam een kansloze avond tegemoet te gaan tegen Sparta. Trainer Wim Jonk besloot echter op tijd tot een koerswijziging. Volendam heeft het allemaal in eigen hand. De zege haalt druk weg van de laatste wedstrijd tegen Excelsior. Rechtstreeks behoud zou na de beroerde start van het seizoen een knappe prestatie zijn. Het duel met Sparta stond een beetje model voor dat seizoen. Volendam liet zien zich ook in een tijdsbestek van negentig minuten geweldig op te kunnen richten na een dramatisch begin.

Het afhaken van Brian Plat bij de warming-up betekende een forse tegenvaller voor Volendam. Trainer Wim Jonk kwam met een opvallende oplossing. Walid Ould-Chikh, van nature aanvaller, speelde rechtsback. De late mutatie leek verlammend te werken. Juist rechts achterin was Volendam een tijdlang erg kwetsbaar. Het was aanvankelijk ook geen schim van de ploeg die na de winterstop zes van de acht thuiswedstrijden won, een punt veroverde tegen AZ en maar nipt van PSV verloor.

Het leidde al na een halfuur tot een koerswijziging. Want Volendam begon niet alleen zonder echte rechtsback, maar ook met vijf verdedigers en zonder centrumspits. Jonk gokte aanvankelijk voorin op de snelheid van Daryl van Mieghem en Gaetano Ostanio. Maar dat kwam er helemaal niet uit. En dus moest Ould-Chikh plaatsmaken voor Henk Veerman. Terwijl Ould-Chikh zijn frustratie afreageerde op een deur in de catacombe, zette Veerman Sparta-doelman Olij vrijwel meteen aan het werk.

Janmnick van der Laan legt het spel stil. Ⓒ Pro Shots

Volendam kwam beter in de wedstrijd. De gelijkmaker van Xavier Mbuyamba uit een befaamde corner van Carel Eiting was de beloning. Het was alweer de tiende assist van de voormalig Ajacied.

Weer kon een fan zich niet bedwingen en gooide een beker bier op het veld. Dat leidde tot een onderbreking van bijna een kwartier. Met het spannen van netten achter de doelen probeerde de thuisploeg verder onheil te voorkomen. Want netten zijn er in Volendam genoeg.

Meijers linksback

Sparta kende in vergelijking tot de thuiswedstrijd van vorige week tegen PSV een andere bezetting op de linkerflank. Daar verving Aaron Meijers, volgend seizoen waarschijnlijk actief voor RKC Waalwijk, de geblesseerde Mica Pinto. De aan het einde van het seizoen ook al vertrekkende Pinto kampte al weken met knieklachten. Mede met het oog op de play-offs werd hij buiten de ploeg gehouden, al verklaarde trainer Maurice Steijn nog een serieuze gooi te willen doen naar de vijfde plaats.

Terwijl Sparta al drie spelers haalde voor het komende seizoen, is Steijn nog steeds in onderhandeling over contractverlenging. De trainer zei dat hij er met de Rotterdamse club wel uit zal komen. Met nog duels tegen de degradanten Cambuur en FC Groningen in het vooruitzicht is een waarschijnlijke zesde plaats en deelname aan de play-offs een geweldige aanbeveling.

Buiging Saito

Steijn laat spelers beter voetballen. In de beginfase onderstreepte Sparta nog eens waar het daardoor allemaal toe in staat is. Binnen twee minuten leek de Japanner Koki Saito de score al te openen, maar die treffer werd nog geannuleerd wegens buitenspel. Het betekende uitstel van executie. Een paar minuten later was de Volendamse defensie bij een pass van Younes Namli het zicht op Saito weer kwijt. Die bedankte na zijn vijfde competitietreffer de man van de assist met een diepe buiging.

Maar na een half uur was het gedaan met de Rotterdamse suprematie. Door wat poppetjes op andere plekken te posteren bracht Volendam de bezoekers nu wel geregeld in problemen. De gedwongen bierpauze werkte in het nadeel van Volendam. Steijn kon zijn team prepareren op de nieuwe slagorde bij Volendam. Er ontspon zich een open duel met wisselende kansen, waarbij Sparta-doelman Nick Olij zich onderscheidde. Met een geweldige reflex hield hij Derry Murkin van een treffer af, De komst van de 18-jarige Lequinio Zeefuik als tweede centrumspits gaf aan dat Volendam meer wilde. Acht minuten voor tijd kreeg Veerman een enorme kans om de thuisploeg naar winst te schieten. Hij faalde. Het duel leek op een gelijkspel uit te draaien. Maar dan is er altijd nog de trap van Eiting en het hoofd van Mbuyamba.

Zoneverdediging

Xavier Mbuyamba had er wel een verklaring voor dat Volendam bij de op Sparta tweemaal succesvol was uit een corner. ,,Sparta verdedigt in zone. Dat is lekker. Dan is er meer ruimte dan bij mandekking. Je krijgt net de ruimte om een paar stappen naar voren of naar achteren te doen en je hoofd achter de bal te zetten", zei de verdediger, die tweemaal raak kopte.

De traptechniek van Carel Eiting deed de rest. De voormalig Ajacied nam beide hoekschoppen en staat na de zege op Sparta al op elf assists. Mbuyamba profiteert van diens fluwelen traptechniek en heeft inmiddels vijf doelpunten achter zijn naam. ,,Maar het is nog te vroeg om te roepen dat we er nu al zijn. Dat dachten we ook na de laatste thuiszege en toen wonnen later ook alle concurrenten", aldus de verdediger van de huidige nummer dertien van de Eredivisie.

Barcelona en Chelsea

Mbuyamba. pas 21, speelde in het verleden in de jeugd van Barcelona en Chelsea. Hij ontwikkelt zich tot een zeer solide verdediger. Maar net als zijn ploeggenoten kende ook Mbuyamba een valse start tegen Sparta. ,,We slaagden er aanvankelijk niet in om vooruit druk te zetten. Daarom hadden we het zo moeilijk", verklaarde hij. ,,De ingreep na een half uur was van cruciaal belang."