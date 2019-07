Teunissen raakt geel kwijt: ’Circus iets teveel geweest’

Bij de eerste klim voelde hij al dat het niet goed ging komen. „De finale was best lastig moet ik zeggen. Maar dit is het leven. Hier doen we niets aan. De laatste twee dagen waren behoorlijk hectisch. Het was vooraf niet onmogelijk, met een goede dag had het gekund.”

Teunissen heeft wel genoten van deze dag in de leiderstrui. „Behalve het laatste uur”, zegt hij tegen de NOS. „Iedereen feliciteerde mij tijdens de etappe. Valverde, Thomas, dat was speciaal. Nu weer terug naar de realiteit.”