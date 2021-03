Noa Lang scoort weer voor Club Brugge

Mede door een golf aan coronabesmettingen werd de Belgische kampioen onlangs uitgeschakeld in de Europa League en in de Belgische beker, maar in de competitie gaat het uitstekend. De overwinning zondagmiddag op Zulte-Waregem was alweer de tiende competitie-overwinning op rij.

Door de overwinning behoudt Brugge de gigantische voorsprong van 15 punten op nummer 2 Antwerp, dat zaterdag met 4-2 won van KV Kortrijk. De titelhouder heeft bovendien nog twee duels minder gespeeld en kan de voorsprong dus nog verder uitbouwen.

In de eerste helft kwamen Youssouph Badji en Eduard Sobol tot scoren. Na de pauze zorgde Lang voor 3-0, met een assist van Tahith Chong. Beiden hadden met Ruud Vormer een basisplaats. Stefano Denswil bleef de hele wedstrijd op de bank.