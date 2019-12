Fraser-Pryce waarschuwt Dafne Schippers richting Tokio 2020

Fraser-Pryce veroverde in 2008 en 2012 olympisch goud op de 100 meter. Op de Spelen van Rio de Janeiro eindigde ze drie jaar geleden als derde op de kortste sprintafstand. Ze had toen last van een teenblessure en besloot de 200 meter aan zich voorbij te laten gaan. „Dat was vooral op advies van mijn coach”, vertelt de viervoudig wereldkampioene op de 100 meter.

Fraser-Pryce won zilver op de 200 meter van de Spelen van 2012 in Londen. „In Tokio wordt mijn doel de 200 meter onder de 22 seconden te lopen. Daar werk ik nu heel hard aan.”

Fraser-Pryce is een van de grote concurrentes van Dafne Schippers, de Nederlandse specialiste op de 100 en 200 meter.