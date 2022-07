Blijft Cody Gakpo bij PSV? ’Er speelt genoeg’

Gakpo krijgt wel veel de vraag of hij nou blijft of weggaat, zo vertelt hij tegenover ESPN. „Ik kan er goed mee omgaan. Het is wel beter als er snel duidelijkheid komt voor beide partijen. Mijn grootste overwegingen zijn een eventuele andere club, het aankomende WK en waar ik mezelf het beste kan ontwikkelen. Dat laatste vind ik wel het belangrijkste.”

De linkerspits vervolgt: „Ik ben natuurlijk overtuigd van mijn eigen kwaliteiten, maar ik moet wel aan spelen kunnen toekomen. Het plan van PSV met mij is in dat opzicht wel duidelijk.”

Bekijk ook: PSV toont creativiteit en durf op transfermarkt

Tips Van Gaal

Ook bondscoach Louis van Gaal gaf hem tips. „Hij zei dat ik mijn gevoel moest volgen en dat bij PSV blijven voor mij zeker een optie zou zijn. En dat ik hem altijd kan bellen.”

Spelen er dan concrete clubs? „Er speelt genoeg. Leeds United had wel contact gezocht met mijn zaakwaarnemer, maar daar is verder niets uitgehaald, ofzo. PSV-fans willen dat ik blijf en dat snap ik. Maar als ik een mooie stap kan maken denk ik dat ze het ook begrijpen. Bij PSV klopt er heel veel voor mij dus het zou geen straf of ramp zijn om hier te blijven. Uiteindelijk zal ik de beslissing moeten nemen.”

Gakpo had ook al een goed gesprek met de nieuwe PSV-trainer, Ruud van Nistelrooy. „We hebben een goede band. Ik praat wat af deze dagen”, zo sluit hij met een knipoog af.