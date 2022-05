Marokkaanse voetbalbond ontkent opmerkelijk bericht over bondscoach

Ondanks kwalificatie voor het WK is er discussie over de positie van de bondscoach, die met name vanwege zijn relatie met Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui op kritiek kan rekenen. Het tweetal komt niet in de plannen voor van de bondscoach.

De FRMF voelt zich genoodzaakt om via een persbericht te reageren op de berichtgeving. „Om alle verwarring weg te nemen informeren we dat de bondscoach zich zoals eerder bericht volgende week meldt in Marokko op het trainingscomplex Mohammed VI.”