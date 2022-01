Twijfel over deelname thuisspeler Nick Kyrgios aan Australian Open na coronabesmetting

„Ik wil open en eerlijk zijn naar iedereen. De reden waarom ik me heb teruggetrokken uit het toernooi in Sydney is omdat ik besmet ben met Covid-19. Ik voel me op dit moment prima en vertoon geen symptomen”, aldus Kyrgios, die vorige week al een voorbereidingstoernooi in Melbourne oversloeg omdat hij last had van astma. Hij zou maandag in Sydney in de eerste ronde aantreden tegen de Italiaan Fabio Fognini.

Kyrgios speelde eind september zijn laatste partij op de Laver Cup in Boston. Hij nam daarna een pauze om zijn geblesseerde knie rust te geven en zich voor te bereiden op de Australian Open. Het is nu de vraag of de publiekslieveling daar kan meedoen. Als dat lukt, heeft hij geen enkele partij als voorbereiding kunnen spelen.

Steun aan Djokovic

Kyrgios sprak eerder deze week nog zijn steun uit aan Novak Djokovic, die maandagochtend door de rechter in het gelijk werd gesteld in zijn zaak tegen de Australische regering nadat hij enkele dagen in een quarantainehotel moest verblijven. Het was vooral dat waar Kyrgios - die in het verleden vaak kritisch was op de Serviër - zich over uitsprak.

„Kijk, ik geloof echt in actie ondernemen. Ik ben gevaccineerd vanwege anderen en voor de gezondheid van mijn moeder. Maar hoe wij de situatie van Novak aanpakken is slecht, heel slecht. Kijk naar alle memes, naar de headlines; dit gaat over een van onze grootste kampioenen. Maar uiteindelijk is hij ook gewoon een mens. Doe het beter”, aldus Kyrgios.