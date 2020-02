Oud-voetballer en materiaalman Carlo de Leeuw van Feyenoord overleden

De Rotterdammer doorliep als voetballer de jeugdopleiding van Feyenoord en brak bij ’zijn’ club ook door in de hoofdmacht. Hoogtepunt in de loopbaan van De Leeuw was zijn doelpunt in de gewonnen bekerfinale van 1980 tegen Ajax (3-1). Twee jaar later vertrok hij bij Feyenoord, na 45 wedstrijden in het eerste elftal. De linksbuiten speelde daarna ook voor Excelsior, SC Cambuur, FC Eindhoven en FC Volendam.

Carlo de Leeuw tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. Ⓒ PATER, JOHN DE

In 2000 keerde De Leeuw op verzoek van toenmalig commercieel directeur Sjaak Troost als materiaalman terug in De Kuip. Hij bekleedde die functie ook jarenlang bij het Nederlands elftal. De Leeuw was van de partij op de EK’s van 2008 en 2012 en de WK’s van 2006, 2010 en 2014. Met zijn joviale karakter gold De Leeuw als een vertrouwensman van de spelers, zowel bij Feyenoord als bij Oranje.

De uitvaart van De Leeuw vindt op verzoek van hemzelf en zijn familie in besloten kring plaats. Feyenoord heeft een condoleanceregister geopend die in het Maasgebouw van stadion De Kuip getekend kan worden. Er is ook een onlinecondoleanceregister.

Feyenoord speelt donderdagavond in Friesland de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen, met als inzet een plek in de halve finales. Mogelijk staat de Rotterdamse club dan op een bepaalde manier al stil bij het overlijden van de materiaalman.