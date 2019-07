Teunissen wint eerste etappe en pakt geel

Doel Van Avermaet

Onder het toeziend oog van zo’n 100.000 toeschouwers vertrokken de renners uit Brussel. Het startsein was nauwelijks gegeven en de eerste aanval werd al ingezet. Greg van Avermaet, die een thuiswedstrijd reed, ontsnapte aan de aandacht. De Belg van CCC-team leek met een doel te ontsnappen. Hij reed namelijk de Muur van Geraardsbergen snelste op en pakte twee punten voor het bergklassement. Derhalve mocht Van Avermaet aan het einde van de rit de bollentrui ophalen.

Kopgroep

De eerste kopgroep van vier man werd langzaam maar zeker ingerekend. De Fransman Stéphane Rossetto hield als enige nog lang stand, maar moest het aanstormende peloton .. kilometer voor de eindstreep aan zich voorbij laten.

Het peloton maakt haast om de kopgroep in te halen. Ⓒ AFP

Sprinttrein

De sprinttreintjes begonnen zich steeds meer te vormen. Team Jumbo-Visma stoomde Groenewegen klaar voor de massasprint.

Uiteindelijk was het een valpartij in de laatste twee kilometer die Groenewegen de das omdeed. Hij kwam vast te zitten in het peloton en kwam ten val.

Teunissen

Ploeggenoot Mike Teunissen profiteerde, die Groenewegen moest klaarstomen voor de eindsprint, reed in zijn eentje verder.

De renner verraste vriend en vijand door in een direct sprintduel Peter Sagan te verslaan.

Voor het eerst sinds 30 jaar heeft een Nederlander weer de gele trui in handen. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Erik Breukink, die de leiderstrui om zijn schouders droeg in 1989.