Snookerfans smullen van partij tussen ex-geliefden

De twaalfvoudige wereldkampioen snooker bij de vrouwen, Reanne Evans (35), moet het opnemen tegen haar ex-geliefde, de Noord-Ier Mark Allen (35). Deze twee kennen elkaar bijzonder goed en hadden een relatie van 2005 tot 2008 waaruit in 2006 een dochter geboren werd. Evans won in 2006 haar eerste wereldtitel terwijl ze acht maanden zwanger was.

Dat hun relatie niet goed is, werd duidelijk toen Evans nog recentelijk haar ex voor de rechter sleepte om meer alimentatie van hem te krijgen.

Begin dit jaar, tijdens het wereldkampioenschap in Sheffield liet Allen zijn ex, die daar voor de BBC commentaar bij de wedstrijden leverde, uit de locatie verwijderen om dat zij hem zou ‘afleiden‘.

Reanne Evans heeft onlangs een tourkaart voor twee seizoenen gekregen en mag dus aan alle snookertoernooien deelnemen. De snookerorganisatie heeft gezegd dat met beide spelers is gesproken en dat ze als professionals met deze loting om zullen gaan.