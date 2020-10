Dominic Thiem wil op ’golf van geluk’ toeslaan op Roland Garros

Dominic Thiem maakt in drie sets korte metten met het Noorse talent Christian Ruud. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - In 2018 en 2019 deed Dominic Thiem dappere pogingen om Rafael Nadal van de troon te stoten op Roland Garros. In die finales bleek de beste graveltennisser aller tijden telkens een flinke maat te groot, maar met de kersverse titel van de US Open op zak doet de nummer drie van de wereld deze editie een nieuwe poging in Parijs. 25 jaar na Thomas Muster wil Thiem dolgraag de tweede Oostenrijker worden die triomfeert op gravel.