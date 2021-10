Sport Kort: half Cubaans jeugdteam blijft in Mexico

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Recordaantal van 12 Cubaanse honkballers keert niet terug

00.32 uur: Het Cubaanse honkbalteam voor spelers onder 23 jaar is met een halve selectie teruggekeerd in eigen land. Liefst twaalf spelers uit de ploeg besloten in Mexico achter te blijven waar het WK werd afgewerkt. Cuba speelde een deel van het toernooi met een gehavend team, omdat sommige spelers al tijdens het evenement de wijk namen.

Niet eerder in de geschiedenis bleven zoveel spelers van een Cubaans sportteam tijdens een buitenlandse reis achter in het gastland. Sinds het volledige embargo in 1962 van de Verenigde Staten tegen Cuba krijgen Cubaanse topsporters amper toestemming van de overheid om bij buitenlandse profclubs, en met name Amerikaanse honkbalclubs, aan de slag te gaan.

Door over te lopen wisten meerdere spelers toch een carrière in de lucratieve Major League op te bouwen. Ook diverse Cubaanse bokskampioenen slaagden erin te defecteren en elders een nieuw leven te beginnen.

Buitink twee duels geschorst na rode kaart tegen Feyenoord

20.36 uur: Thomas Buitink mist de komende twee competitiewedstrijden van Vitesse door een schorsing. De 21-jarige aanvaller kreeg zondag in de extra speeltijd van het thuisduel met Feyenoord (2-1) de rode kaart vanwege een charge tegen Orkun Kökcü. Hij stond als invaller pas enkele minuten in het veld. Buitink is geschorst voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Vitesse beëindigde de wedstrijd tegen Feyenoord met negen man. De Slowaakse middenvelder Matus Bero kreeg in de extra tijd zijn tweede gele kaart en moest ook het veld verlaten. Hij moet bij het eerstvolgende duel met NEC aan de kant blijven.

Hockeyster Stam (27) neemt afscheid van Oranje

20.30 uur: Hockeyster Lauren Stam stelt zich niet langer beschikbaar voor Oranje. De 27-jarige speelster van Amsterdam vindt het na 105 interlands en onder meer een wereldtitel en een olympische titel mooi geweest. „Het is tijd voor andere dingen”, laat de verdedigster weten op hockey.nl.

Stam kijkt terug op een mooie carrière als international. „Ik heb alle nationale jeugdteams doorlopen, ben op mijn 21e aangesloten bij Oranje, heb vijf jaar lang alles mogen spelen en mijn carrière in Tokio geweldig kunnen afsluiten.”

Ierse wielrenner Roche houdt het voor gezien

19.48 uur: De Ierse wielrenner Nicholas Roche houdt het na dit seizoen voor gezien. De 37-jarige coureur van Team DSM heeft het zeventien jaar volgehouden in het profpeloton. Roche behaalde twaalf overwinningen in zijn lange loopbaan, waaronder twee ritzeges in de Ronde van Spanje.

Roche ging in 24 grote rondes van start. Hij reed er 22 helemaal uit. In het eindklassement van de Vuelta was de vijfde plaats zijn beste prestatie.

Roche komt sinds 2019 uit voor Team DSM, het vroegere Team Sunweb. Hij stond in mei van dit jaar als nummer 3 in de achttiende etappe van de Ronde van Italië nog op het podium.

Spaanse hekkensluiter Getafe breekt met coach Míchel

18.40 uur: De Spaanse voetbaltrainer Míchel is niet langer werkzaam bij Getafe. Het bestuur van de Spaanse hekkensluiter besloot de samenwerking met de 58-jarige coach te verbreken.

Getafe pakte zondag in de thuiswedstrijd tegen het hoog genoteerde Real Sociedad nog wel het eerste punt van het seizoen (1-1). Met 1 punt uit acht duels beleeft de Spaanse club niettemin een zeer slechte start. Dat overkwam Míchel ook al als trainer van Malaga. In het seizoen 2017-2018 veroverde hij met die club ook slechts één schamel punt uit de eerste acht competitiewedstrijden.

Míchel was tussen 2009 en 2011 ook al als trainer werkzaam bij Getafe. De Spaanse oud-international keerde afgelopen seizoen terug bij de club, maar kon de ploeg niet in de juiste balans krijgen.

Coach Ranieri keert bij Watford terug in Premier League

18.24 uur: De Italiaanse voetbaltrainer Claudio Ranieri keert terug in de Premier League. De 69-jarige coach heeft bij Watford een contract voor twee jaar ondertekend. Hij is de opvolger van de Spanjaard Xisco Muñoz, die zondag werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Watford staat op de vijftiende plek met 7 punten uit zeven duels.

Ranieri verliet de Italiaanse club Sampdoria aan het einde van vorig seizoen. Hij was in Engeland eerder werkzaam bij Chelsea, Fulham en Leicester City. Ranieri leidde die laatste club in 2016 naar de eerste landstitel in de historie. Hij fungeerde ook als coach van onder meer Atlético Madrid, Valencia, AS Roma, Juventus en Internazionale.

Ranieri debuteert bij Watford met een thuiswedstrijd op 16 oktober tegen Liverpool.

Villarreal legt transfervrije verdediger Aurier vast

17.29 uur: De Spaanse club Villarreal heeft zich versterkt met de transfervrije verdediger Serge Aurier. De 28-jarige aanvoerder van Ivoorkust heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend, met een optie voor nog eens twee jaar.

Aurier liet ruim een maand geleden met wederzijds goedvinden zijn contract bij Tottenham Hotspur ontbinden. Eerder speelde hij ook voor Lens, Toulouse en Paris Saint-Germain.

Aurier is 70-voudig international. Hij gaat bij Villarreal, dat vorig seizoen de Europa League won, samenspelen met onder anderen de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld.

Franse bondscoach Deschamps heeft respect voor België

17.28 uur: België heeft donderdag in Turijn in de halve finales van de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk nog iets goed te maken. Beide teams kwamen elkaar bij het WK in 2018 in Rusland in de halve finales voor de laatste keer tegen. Frankrijk won met 1-0, hoewel België het betere van het spel had.

„Het gaat een echt gevecht worden”, voorspelt bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk. „Op technisch, tactisch en mentaal gebied. Maar er is onderling voldoende respect, tussen mij en de Belgische bondscoach Roberto Martinez en tussen de spelers van beide teams. Er bestaat een gezonde rivaliteit tussen Frankrijk en België, zoals wij dat ook met Spanje en Italië hebben. We grenzen aan deze landen.”

Deschamps kent de sterke punten van België maar al te goed. „Ze beschikken over een solide defensie en hebben veel scorend vermogen in de ploeg. Het team is een goede combinatie tussen jonge, opkomende talenten en enkele zeer ervaren spelers met meer dan honderd interlands. België staat niet voor niets op de eerste plaats in de FIFA-ranglijst.”

België won in 1981 voor de laatste keer van Frankrijk in een serieuze wedstrijd. De winnaar van het duel in Turijn speelt in de finale tegen Italië of Spanje. Deze twee landen spelen woensdag in Milaan tegen elkaar.

Bondscoach Mancini van Italië krijgt ook afmelding van Pessina

17.27 uur: Bondscoach Roberto Mancini van Europees kampioen Italië heeft voor de Final Four van de Nations League in eigen land de derde afmelding binnengekregen. Middenvelder Matteo Pessina van Atalanta is niet beschikbaar door een dijbeenblessure. Federico Dimarco van Internazionale is zijn vervanger. Hij zit voor de eerste keer bij het Italiaanse keurkorps.

Mancini zag eerder al Lazio-spits Ciro Immobile (dijbeen) en Atalanta-verdediger Rafael Toloi (spierverrekking) afhaken. Moise Kean (Juventus) en Davide Calabria (AC Milan) kregen daarom alsnog een uitnodiging voor de Italiaanse selectie.

Italië neemt het woensdag in Milaan in de halve eindstrijd van de Nations League op tegen Spanje. De andere halve finale gaat donderdag in Turijn tussen Frankrijk en België. De finale en de strijd om de derde plaats vinden zondag in Italië plaats.

Standard Luik ontslaat trainer Leye na matige competitiestart

16.21 uur: De directie van de Belgische voetbalclub Standard Luik heeft trainer Mbaye Leye ontslagen. De 38-jarige Senegalees moet vertrekken vanwege de matige competitiestart. Na tien wedstrijden staat Standard op de teleurstellende twaalfde plaats met 13 punten.

De club uit Luik incasseerde vrijdag bij KV Mechelen de derde nederlaag op rij (3-1). Bij dat duel veroorzaakte de ontevreden aanhang van Standard de nodige onrust, zowel op de tribunes als op het veld.

„De huidige situatie voldoet niet aan onze verwachtingen en die van onze fervente supporters, dus er zijn ingrijpende veranderingen nodig”, laat de directie weten. „Onze club zal nu zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe coach. In de tussentijd zullen de trainingen verzorgd worden door Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse en Réginal Goreux.”

Leye volgde eind 2020 de Fransman Philippe Montanier op als hoofdcoach van Standard. Hij was eerder speler en assistent-trainer bij de club uit Luik.

Leye is na Peter Maes (Beerschot) de tweede trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Belgische Pro League.

Zwitserland mist Dortmund-doelman Kobel in WK-kwalificatie

16.01 uur: Het Zwitserse voetbalelftal mist eerste keeper Gregor Kobel in de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Litouwen. De doelman van Borussia Dortmund heeft een peesblessure in een knie, meldde de Zwitserse bond. David von Ballmoos van Young Boys is aangewezen als vervanger van Kobel.

Zwitserland staat tweede in groep C met 8 punten uit vier wedstrijden. Italië is de koploper in de groep met 14 punten, maar wel met twee wedstrijden meer gespeeld dan de Zwitsers.

Tokio wil WK atletiek van 2025

13.46 uur: Tokio heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de wereldkampioenschappen atletiek in 2025, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Het toernooi moet plaatshebben in het Olympisch Stadion, waar afgelopen zomer de Nederlandse atleten liefst zeven medailles veroverden.

De Japanse hoofdstad organiseerde één keer eerder de WK atletiek. Dat was in 1991. Osaka was de Japanse gaststad voor de WK van 2007. De mondiale atletiekbond World Athletics maakt naar verwachting in maart bekend wie het toernooi mag organiseren. Landen als Kenia, Marokko en Zuid-Afrika toonden eerder ook interesse, maar dat was nog voor de coronapandemie.

Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale bond liet vorig jaar doorschemeren dat hij graag Tokio zou zien als gaststad voor de WK. De Brit was onder de indruk van het atletiekstadion. Dat stadion zou aanvankelijk na de Spelen worden omgevormd tot voetbalstadion, maar het is nu de bedoeling dat het voor diverse doeleinden kan worden benut.

De WK atletiek van 2021 zijn met een jaar uitgesteld en vinden nu in juli 2022 plaats in de Amerikaanse stad Eugene. De WK atletiek van 2023 zijn toegewezen aan Boedapest.

Aldag nieuwe sportief directeur wielerploeg Bora

10.39 uur: Wielerploeg Bora-hansgrohe legt de technische leiding in handen van voormalig wielerprof Rolf Aldag. Teambaas Ralph Denk meldde maandag dat Aldag de opvolger is van Enrico Poitschke als sportief directeur van de ploeg waarvoor onder anderen de Nederlanders Wilco Kelderman en Ide Schelling uitkomen.

„Dit was waarschijnlijk de moeilijkste beslissing die ik de afgelopen tien jaar heb moeten nemen, want we zijn Enrico veel dank verschuldigd”, verklaarde Denk. „In de afgelopen maanden ben ik me er meer en meer van bewust geworden dat er iets in de sportieve leiding moet veranderen als we ons verder willen ontwikkelen.”

De Duitser Aldag (53) reed onder meer tien keer de Tour de France voor Team Telekom, vaak als helper van Jan Ullrich of Erik Zabel. Na zijn actieve loopbaan werd hij ploegleider van onder meer Omega-Pharma-Quickstep, Dimension Data, en Bahrain-Victorious waar hij dit jaar nog sportief directeur was.

Roda JC verrast over berichten rond matchfixing

10.36 uur: Roda JC reageert verrast op de mogelijke betrokkenheid bij matchfixing. De NOS meldde zondag dat het beloftenteam van de Limburgse club mogelijk betrokken is bij omkoping. „Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent matchfixing in 2019, waarbij een speler van Jong Roda JC betrokken zou zijn, wil Roda JC duidelijk aangeven afstand te nemen van deze geluiden, en nogmaals duidelijk onderstrepen dat voor dergelijke praktijken geen plek is”, schrijft de eerstedivisionist, die zegt „verrast” te zijn, op de website.

Een man die zichzelf omschreef als matchfixer onthulde in de NOS-podcast rond matchfixing in de sport dat onder meer het resultaat van een duel tussen Jong Roda JC en Jong RKC Waalwijk is gemanipuleerd. Roda zegt de zaak „intern, en waar nodig met andere clubs” te gaan bespreken. De club sluit zich aan bij de oproep van voetbalbond KNVB aan de autoriteiten om matchfixing proactief, en via de daarvoor geëigende juridische wegen, aan te pakken.

RKC meldt zes maanden geleden door de NOS op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de podcast. „We hebben direct daarna melding gemaakt bij de KNVB. Tevens heeft de club direct zelf onderzoek gedaan, beelden bekeken en uiteraard deze beelden beschikbaar gesteld voor verder onderzoek”, reageert de club op de website. „De signalen van matchfixing zijn bekend bij de KNVB en het onderzoek is inmiddels achter de rug. Op basis van het huidige dossier heeft de KNVB nu onvoldoende mogelijkheden om verder onderzoek te doen en/of tot tuchtrechtelijke vervolging over te gaan.”

RKC stelt dat de podcast aantoont hoe gevoelig het voetbal kan zijn voor benaderingen door criminelen om wedstrijden te ’fixen’. „Met deze nieuwe inzichten kunnen politie, OM en overheid vervolgstappen bepalen waarbij we graag willen helpen”, aldus de Eredivisionist.

Omvangrijke ploeg naar wereldbekercrossen in VS

10.25 uur: Met liefst zeventien veldrijders en -rijdsters reist bondscoach Gerben de Knegt af naar de Verenigde Staten waar de eerste drie crossen om de wereldbeker worden gehouden. Zoals bekend ontbreekt Mathieu van der Poel. De wereldkampioen neemt even rust nadat hij zondag zijn wegseizoen afsloot met de derde plaats in Parijs-Roubaix. Lucinda Brand, de wereldkampioene bij de vrouwen, neemt wel deel aan de veldritten van Waterloo (10 oktober), Fayetteville (13 oktober) en Iowa (17 oktober).

Bij de mannen werden Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Corné van Kessel en Gosse van der Meer geselecteerd. De Knegt neemt liefst twaalf vrouwen mee met naast Brand ook toppers als Marianne Vos, Denise Betsema en Annemarie Worst. Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado ontbreekt in de selectie. De Rotterdamse heeft, zo meldde haar ploeg Alpecin-Fenix, een verstoord bloedbeeld en neemt even rust.

Brand won zondag in Gieten de eerste cross uit de Superprestige-reeks. Bij de mannen was daar Van der Haar (vijfde) de beste Nederlander.

Basketballer Wiggins mag ook spelen in thuisduels na coronaprik

08.02 uur: Basketballer Andrew Wiggins kan toch meedoen bij de thuiswedstrijden van zijn club Golden State Warriors. De forward weigerde eerder uit geloofsovertuiging zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De autoriteiten in San Francisco staan niet toe dat ongevaccineerden aan binnensporten doen. Wiggins heeft zich over zijn bezwaren heen gezet en heeft alsnog een coronaprik gehaald, meldt zijn club.

„Andrew is gevaccineerd”, bevestigde coach Steve Kerr, zonder aan te geven wanneer de 26-jarige Canadees zijn prik had ontvangen. ’Hij heeft me dat verteld en hoopt dat daarmee alle ophef voorbij is. Meer ga ik er niet over zeggen.”

Onder de nieuwe richtlijnen zou Wiggins alle thuiswedstrijden van zijn team moeten missen als hij zich niet zou laten vaccineren. De regels gelden voor alle personen van 12 jaar of ouder.

Wiggins reageerde kribbig toen journalisten hem vorige week voorlegden dat hij wellicht salaris zou moeten inleveren. „Dat is mijn probleem, niet dat van jullie.” De 26-jarige forward was vorig seizoen een belangrijke speler voor de Warriors. De Canadees noteerde een gemiddelde van 18,6 punten en 4,9 rebounds in 71 wedstrijden.

Levante heeft primeur met ontslag trainer López

10.53 uur: Francisco ’Paco’ López is niet langer de trainer van Levante. De voetbalclub uit Valencia ontsloeg López zondagavond laat, een dag na de nederlaag (1-0) bij Mallorca. Hij is de eerste trainer die er dit seizoen uitvliegt in La Liga, de hoogste klasse van het Spaanse voetbal.

Levante houdt met 4 punten uit acht wedstrijden slechts twee clubs onder zich. De club uit het noorden van Valencia won nog niet één keer dit seizoen. López (54) werd in maart 2018 gepromoveerd tot hoofdcoach, daarvoor trainde hij het tweede elftal. Hij volgde de ontslagen Juan Ramón Muñiz op. Het afgelopen seizoen bereikte Levante de halve finales van het Spaanse bekertoernooi. Daarin was Athletic te sterk.