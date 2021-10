Sport Kort: Roda JC verrast over berichten rond matchfixing

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Aldag nieuwe sportief directeur wielerploeg Bora

10.39 uur: Wielerploeg Bora-hansgrohe legt de technische leiding in handen van voormalig wielerprof Rolf Aldag. Teambaas Ralph Denk meldde maandag dat Aldag de opvolger is van Enrico Poitschke als sportief directeur van de ploeg waarvoor onder anderen de Nederlanders Wilco Kelderman en Ide Schelling uitkomen.

„Dit was waarschijnlijk de moeilijkste beslissing die ik de afgelopen tien jaar heb moeten nemen, want we zijn Enrico veel dank verschuldigd”, verklaarde Denk. „In de afgelopen maanden ben ik me er meer en meer van bewust geworden dat er iets in de sportieve leiding moet veranderen als we ons verder willen ontwikkelen.”

De Duitser Aldag (53) reed onder meer tien keer de Tour de France voor Team Telekom, vaak als helper van Jan Ullrich of Erik Zabel. Na zijn actieve loopbaan werd hij ploegleider van onder meer Omega-Pharma-Quickstep, Dimension Data, en Bahrain-Victorious waar hij dit jaar nog sportief directeur was.

Roda JC verrast over berichten rond matchfixing

10.36 uur: Voetbalclub Roda JC reageert verrast op de mogelijke betrokkenheid bij matchfixing. De NOS meldde zondag dat het beloftenteam van de Limburgse club mogelijk betrokken is bij omkoping. „Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent matchfixing in 2019, waarbij een speler van Jong Roda JC betrokken zou zijn, wil Roda JC duidelijk aangeven afstand te nemen van deze geluiden, en nogmaals duidelijk onderstrepen dat voor dergelijke praktijken geen plek is”, schrijft de eerstedivisionist, die zegt „verrast” te zijn, op de website.

Een man die zichzelf omschreef als matchfixer onthulde in de NOS-podcast rond matchfixing in de sport dat onder meer het resultaat van een duel tussen Jong Roda JC en Jong RKC Waalwijk is gemanipuleerd. Roda zegt de zaak „intern, en waar nodig met andere clubs” te gaan bespreken. De club sluit zich aan bij de oproep van voetbalbond KNVB aan de autoriteiten om matchfixing proactief, en via de daarvoor geëigende juridische wegen, aan te pakken.

Omvangrijke ploeg naar wereldbekercrossen in VS

10.25 uur: Met liefst zeventien veldrijders en -rijdsters reist bondscoach Gerben de Knegt af naar de Verenigde Staten waar de eerste drie crossen om de wereldbeker worden gehouden. Zoals bekend ontbreekt Mathieu van der Poel. De wereldkampioen neemt even rust nadat hij zondag zijn wegseizoen afsloot met de derde plaats in Parijs-Roubaix. Lucinda Brand, de wereldkampioene bij de vrouwen, neemt wel deel aan de veldritten van Waterloo (10 oktober), Fayetteville (13 oktober) en Iowa (17 oktober).

Bij de mannen werden Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Corné van Kessel en Gosse van der Meer geselecteerd. De Knegt neemt liefst twaalf vrouwen mee met naast Brand ook toppers als Marianne Vos, Denise Betsema en Annemarie Worst. Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado ontbreekt in de selectie. De Rotterdamse heeft, zo meldde haar ploeg Alpecin-Fenix, een verstoord bloedbeeld en neemt even rust.

Brand won zondag in Gieten de eerste cross uit de Superprestige-reeks. Bij de mannen was daar Van der Haar (vijfde) de beste Nederlander.

Basketballer Wiggins mag ook spelen in thuisduels na coronaprik

08.02 uur: Basketballer Andrew Wiggins kan toch meedoen bij de thuiswedstrijden van zijn club Golden State Warriors. De forward weigerde eerder uit geloofsovertuiging zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De autoriteiten in San Francisco staan niet toe dat ongevaccineerden aan binnensporten doen. Wiggins heeft zich over zijn bezwaren heen gezet en heeft alsnog een coronaprik gehaald, meldt zijn club.

„Andrew is gevaccineerd”, bevestigde coach Steve Kerr, zonder aan te geven wanneer de 26-jarige Canadees zijn prik had ontvangen. ’Hij heeft me dat verteld en hoopt dat daarmee alle ophef voorbij is. Meer ga ik er niet over zeggen.”

Onder de nieuwe richtlijnen zou Wiggins alle thuiswedstrijden van zijn team moeten missen als hij zich niet zou laten vaccineren. De regels gelden voor alle personen van 12 jaar of ouder.

Wiggins reageerde kribbig toen journalisten hem vorige week voorlegden dat hij wellicht salaris zou moeten inleveren. „Dat is mijn probleem, niet dat van jullie.” De 26-jarige forward was vorig seizoen een belangrijke speler voor de Warriors. De Canadees noteerde een gemiddelde van 18,6 punten en 4,9 rebounds in 71 wedstrijden.