’Arne Slot-effect’ bij AZ: golf aan nieuwe Alkmaarse internationals

Arne Slot Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - In veertien maanden tijd maakten maar liefst tien spelers van AZ hun interlanddebuut. Woensdagavond was het de beurt aan de twintigjarige Hakon Evjen, die in Wenen namens Noorwegen zijn eerste cap veroverde. Over het ’Arne Slot-effect’ gesproken.