Slot ziet opnieuw speler geblesseerd wegvallen bij Feyenoord

De blessure van Wieffer is een nieuwe tegenvaller voor Slot. De 23-jarige middenvelder was een van de kandidaten om de eveneens geblesseerde Quinten Timber tegen Utrecht te vervangen. Naast Timber viel in december ook verdediger Gernot Trauner weg met een knieblessure.

’Nog altijd goed team’

„We hebben nog altijd een goed elftal, maar als je twee basisspelers mist is dat vervelend. We zijn iets beperkter in onze keuzes, maar we kunnen nog altijd een goed team op de been brengen”, verklaarde Slot twee dagen voor de wedstrijd tegen Utrecht.

Het openen van de transfermarkt biedt ook perspectieven. „Of het gaat leiden tot het aantrekken van spelers, is een tweede. Feit is wel dat we op zoek zijn. De kwaliteit is dan leidend in onze keuzes. We laten ons niet onder druk zetten door de hoeveelheid wedstrijden of sterke tegenstanders. Het gaat om de lange termijn van Feyenoord.”

Lange weg

Hoewel Feyenoord een voorsprong van drie punten op naaste belagers Ajax en PSV heeft, weet Slot dat er nog een lange weg te gaan is. „We hebben nog maar veertien wedstrijden gespeeld en in die periode zijn er vier verschillende koplopers geweest, die allemaal nog steeds dicht bij elkaar staan. Ook de nummer 5 staat er nog bij.”

