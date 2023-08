Matchwinner Zuid-Afrika zag voor WK drie familieleden overlijden

„Ik had ervoor kunnen kiezen om terug naar huis te gaan, maar ik wilde bij de meiden blijven”, reageerde Kgatlana vanuit het Nieuw-Zeelandse Wellington. „Dat is hoeveel het voor mij betekent. Ik wil voor mijn land spelen en al die meiden vertegenwoordigen die hier ook hadden willen zijn.”

Volgens Kgatlana was het een voordeel voor Zuid-Afrika, de nummer 54 van de wereld, dat het het duel met Italië inging als underdog. „Misschien dat we de eerste twee wedstrijden hebben verprutst, maar we bleven vechten. We hadden niks te verliezen.” Zuid-Afrika had 1 punt uit de eerste twee duels. Nummer 16 van de wereld Italië (3 punten) had daardoor aan een gelijkspel genoeg gehad.

Zondag speelt Oranje om 04.00 uur in het Australische Sydney tegen Zuid-Afrika voor een plek in de kwartfinales.

