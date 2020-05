Zeldzaam geval van eensgezindheid in Brazilië

„De mensen in Brazilië houden van voetbal en willen het terug, net als wij. Maar we moeten aan onze gezondheid denken”, luidde de boodschap. Daarin vroegen de spelers, onder wie Felipe Melo en voormalig PSV’er Cassio Ramos, verder om een dialoog over mogelijke wetswijzigingen die de macht van de clubs ten opzichte van de spelers zouden vergroten.

Het is voor het eerst dat Braziliaanse voetballers één front vormen sinds een officieuze vakbond, Gezond Verstand FC genaamd, de activiteiten in 2016 staakte.

Brazilië telt inmiddels ruim 100.000 besmettingen met het longvirus en er overleden meer dan 7000 mensen, het hoogste aantal in Zuid-Amerika. De voetbalbond van São Paulo heeft verklaard de competitie pas te hervatten als de regering wedstrijden toelaat. De clubs kwamen overeen dat ze niet gaan trainen zo lang niet alle teams daartoe in staat zijn. In Rio de Janeiro mag al wel weer worden getraind, maar de meeste clubs zijn nog niet begonnen.