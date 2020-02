FC Twente wint na maanden weer Eredivisie-duel

Peet Bijen nam het eerste doelpunt voor zijn rekening. De verdediger kopte tien minuten voor tijd raak uit een corner van Aitor Cantalapiedra. Voor Bijen was het zijn eerste doelpunt in bijna twee jaar; op 17 maart 2018 was hij voor het laatst trefzeker.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd maakte Noa Lang, gehuurd van Ajax, er 2-0 van. Voor Lang was het zijn eerste doelpunt voor FC Twente. Op dat moment stond Sparta nog maar met tien man na twee gele kaarten voor Mohamed Rayhi.

Voor FC Twente, dat dit seizoen al drie keer 0-0 had gespeeld, was het pas de zesde zege van het seizoen. Sparta verloor al voor de zesde keer op rij een uitduel.