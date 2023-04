LIVE Bekerfinale: Ajax en PSV gaan penalty’s nemen

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Na wat vuurwerkvertraging begint de bekerfinale. Ⓒ ANP/HH

Om 18.00 uur begint in de Kuip voor het tweede jaar op rij een KNVB-bekerfinale tussen Ajax en PSV. Vorig seizoen wonnen de Eindhovenaren met 2-1. Prolongeert de bekerhouder zijn titel of pakken de Amsterdammers hun revanche? De ploegen zijn aan het verlengen in De Kuip. Volg de kraker via ons liveblog.