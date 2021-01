Willem II snakt naar zege tegen PEC Zwolle

In de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle hoopt Willem II die tendens vrijdagavond te doorbreken. „Hopelijk valt het allemaal een keer op zijn plek”, aldus trainer Adrie Koster. „Elke wedstrijd heeft er meer ingezeten, maar dat telt niet. Het gaat om de punten die je pakt en dat schiet niet op. Tegen VVV spelen we een prima eerste helft, maar verzuimen we afstand te nemen en geven we de wedstrijd in de slotfase uit handen. Tegen FC Groningen staan we vlak voor tijd nog met 2-1 voor, maar verliezen we alsnog. En ook afgelopen zondag tegen RKC Waalwijk had er meer ingezeten. We hebben een goede tweede helft gespeeld en de 1-1 gemaakt, maar de winnende viel niet meer. Dit is een heel belangrijke maand en het wordt tijd dat we gaan winnen.”

Tegen PEC Zwolle kan Koster geen beroep doen op Robbin Ruiter, Driess Saddiki en Miquel Nelom, die nog geblesseerd zijn. Bij PEC Zwolle is er voor het eerst een basisplaats voor Virgil Misidjan, die door Willem II is opgeleid en in 2012 zijn debuut maakte voor de Tilburgers. Na avonturen bij het Bulgaarse Ludogorets en 1.FC Nürnberg is hij deze winter neergestreken in Zwolle. Na twee invalbeurten is hij klaar voor een basisplaats bij PEC Zwolle, dat Slobodan Tedic en Mustafa Saymak moet missen.