’Red Bull had met vuist op tafel moeten slaan in Baku’

Max Verstappen is na een turbulente race in Azerbeidzjan nog steeds WK-leider. Een klapband voor de Nederlander en een vervolgens ’oliedomme fout’ van Lewis Hamilton zorgen ervoor dat de kloof tussen de twee nog steeds vier punten is. In een nieuwe Formule 1-podcast praten verslaggever Erik van Haren en oud-coureur Christijan Albers onder meer over een gemiste kans voor Red Bull, het jonge Ferrari-duo en er wordt alvast vooruitgeblikt op de volgende Grand Prix van Frankrijk.