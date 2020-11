Sport Kort: Marcus Thuram nieuwkomer in Franse selectie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Aanvaller Thuram nieuwkomer in Franse selectie

15:00 uur Aanvaller Marcus Thuram is voor de eerste keer opgeroepen voor de Franse selectie. Bondscoach Didier Deschamps heeft hem geselecteerd voor de komende interlands tegen Finland (vriendschappelijk), Portugal en Zweden (beide in de Nations League). De 23-jarige spits van Borussia Mönchengladbach is de zoon van de Franse oud-international Lilian Thuram.

Marcus Thuram, oud-speler van Guingamp, heeft zich volgens Deschamps in Duitsland goed ontwikkeld. „Hij heeft het vermogen om in grote wedstrijden het verschil te maken”, liet de Franse bondscoach weten. Thuram scoorde vorige week nog twee keer in de wedstrijd tegen Real Madrid (2-2) voor de Champions League.

Van de voorlopige selectie zijn Eduardo Camavinga, Ferland Mendy en Dayot Upamecano er niet bij. De spelersgroep van de wereldkampioen bestaat nu uit 26 man, onder wie vier keepers. Ook aanvaller Kylian Mbappé is geselecteerd, hoewel de smaakmaker van Paris Saint-Germain momenteel nog geblesseerd is.

Voetbal: Werder Bremen staat Tahith Chong niet af aan Jong Oranje

13:01 uur Werder Bremen staat tijdens de komende interlandperiode geen spelers af voor wedstrijden van een nationale voetbalploeg. Bij Werder staat de 20-jarige Tahith Chong onder contract. De middenvelder speelt voor Jong Oranje, dat het op 15 november opneemt tegen Wit-Rusland en op 18 november tegen Portugal.

„We hebben gesproken met onze spelers en bonden. We weten dat spelers graag zouden afreizen, maar gezien de situatie kunnen we geen enkel risico nemen”, zei sportdirecteur Frank Baumann van Werder. Spelers die uit risicogebieden terugkomen, zouden eerst een paar dagen in quarantaine moeten.

Alleen voor de Tsjechische keeper Jiri Pavlenka wordt een uitzondering gemaakt. De doelman neem het met de Tsjechen in Leipzig op tegen Duitsland en dus hoeft hij niet de grens over.

Werder Bremen staat na zes duels negende in de Bundesliga.

Tennis: Goffin beëindigt samenwerking met coach Johansson

13:23 uur David Goffin heeft de samenwerking met zijn Zweedse coach Thomas Johansson beëindigd. Dat maakte de Belgische tennisser, de nummer 14 van de wereld, via sociale media bekend.

„Na een samenwerking van twee jaar hebben Thomas en ik besloten onze samenwerking te stoppen. Ik wens hem het beste voor de toekomst”, schreef de 29-jarige Goffin.

Voor Goffin is het tennisseizoen teleurstellend geëindigd. Op de laatste vier toernooien die hij speelde, wist hij geen partij te winnen. Op het masterstoernooi van Parijs verloor hij deze week van de Slowaak Norbert Gombos.

Op Roland Garros verloor Goffin al in de eerste ronde. Op de US Open haalde hij de vierde ronde en hij begon het seizoen met een derde ronde op de Australian Open.

De inmiddels 45 jaar oude Johansson won in zijn actieve loopbaan in 2002 de Australian Open.

Wielersport: UCI maakt komst Champions League baan bekend

12:42 uur De internationale wielerfederatie UCI heeft de komst van een nieuw initiatief voor het baanwielrennen bevestigd: de Champions League. De eerste editie vindt in november van volgend jaar plaats.

De plannen voor een dergelijke evenement werden al in maart van dit jaar gepresenteerd. De baankalender moest worden hervormd, was het oordeel. „Het moet compacter, publieksvriendelijker”, zei UCI-voorzitter David Lappartient. Het nieuwe initiatief had als werktitel de World League.

Op zes evenementen in Europa zullen van november tot december 2021 de beste mannen en vrouwen het tegen elkaar opnemen in vier disciplines; sprint, keirin, eliminatierace en scratch.

De wedstrijden zullen slechts een paar uur duren, waardoor het geschikter is voor televisie-uitzendingen. Olympisch kampioenen Chris Hoy en Kristina Vogel zullen als ambassadeurs optreden en analyses verzorgen.

Tennis: Seizoen begint mogelijk met reeks toernooien in Melbourne

10.02 uur: Het tennisseizoen wordt in januari mogelijk ingeluid met meerdere toernooien in Melbourne. Tennis Australia overweegt om de ATP Cup in zijn geheel in de speelstad van de Australian Open te houden.

De ATP organiseerde begin dit jaar voor het eerst de ATP Cup, een teamcompetitie in de steden Perth, Sydney en Brisbane. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Normaliter zijn de tennissers pas vanaf half januari actief in Melbourne.

„Spelers komen half december aan en moeten twee weken in quarantaine voorafgaand aan de toernooien. En dan zullen ze vier weken in Melbourne spelen”, schetste Craig Tiley in lokale media een van de scenario’s. „En zo niet, dan worden de evenementen in de andere steden gespeeld en komen ze daarna pas naar Melbourne.”

Volgens Tiley wordt er een bubbel gecreëerd waarbij tennissers zich alleen tussen het hotel en de tennisbanen mogen verplaatsen. Tiley: „Het is ons doel om het de veiligste bubbel ter wereld te maken.”

Tennis Australia heeft aangegeven volgende week een besluit te nemen. Ze laten de beslissing afhangen van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

De ATP Cup staat van 1 tot en met 10 januari op de kalender. De Australian Open begint een week later, op maandag 18 januari.

Voetbal: Finale in Tokio uitgesteld na uitbraak coronavirus

07.15 uur: De Japanse voetbalfinale om de Levain Cup in Tokio is uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus bij Kashiwa Reysol. In totaal dertien spelers en stafleden, onder wie de coach, zijn positief bevonden op het coronavirus. De club zou zaterdag in het National Stadium aantreden tegen FC Tokyo. De Levain Cup is het tweede bekertoernooi van Japan, te vergelijken met de League Cup in Engeland.

Het National Stadium is volgend jaar zomer de belangrijkste locatie voor de uitgestelde Olympische Spelen. De voetbalfinale is met het maximaal toegestane aantal van 24.000 toeschouwers uitverkocht. Volgens plan zouden de bezoekers op een veilige afstand van elkaar plaats moeten nemen in het stadion.

In Japan is in beperkte mate publiek welkom bij sportwedstrijden. In het honkbal wordt momenteel onderzocht of de maatregelen versoepeld kunnen worden.

De autoriteiten in Tokio willen graag laten zien dat het in de aanloop naar de Zomerspelen mogelijk is om op een veilige manier grote sportevenementen te houden met publiek op de tribunes. Volgens Japanse media zouden officials van de Olympische Spelen zaterdag als waarnemers bij de voetbalfinale aanwezig zijn.