Sport Kort: Olympische test valt in water door uitbraak coronavirus

Voetbal: Finale in Tokio uitgesteld na uitbraak coronavirus

07.15 uur: De Japanse voetbalfinale om de Levain Cup in Tokio is uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus bij Kashiwa Reysol. In totaal dertien spelers en stafleden, onder wie de coach, zijn positief bevonden op het coronavirus. De club zou zaterdag in het National Stadium aantreden tegen FC Tokyo. De Levain Cup is het tweede bekertoernooi van Japan, te vergelijken met de League Cup in Engeland.

Het National Stadium is volgend jaar zomer de belangrijkste locatie voor de uitgestelde Olympische Spelen. De voetbalfinale is met het maximaal toegestane aantal van 24.000 toeschouwers uitverkocht. Volgens plan zouden de bezoekers op een veilige afstand van elkaar plaats moeten nemen in het stadion.

In Japan is in beperkte mate publiek welkom bij sportwedstrijden. In het honkbal wordt momenteel onderzocht of de maatregelen versoepeld kunnen worden.

De autoriteiten in Tokio willen graag laten zien dat het in de aanloop naar de Zomerspelen mogelijk is om op een veilige manier grote sportevenementen te houden met publiek op de tribunes. Volgens Japanse media zouden officials van de Olympische Spelen zaterdag als waarnemers bij de voetbalfinale aanwezig zijn.