Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Strafpunten voor Yamaha in MotoGP na geknoei met motoren

23.02 uur: Het Japanse motormerk Yamaha is gestraft voor het knoeien met motoren. De internationale motorsportfederatie FIM trok 50 punten af in de stand van het WK voor de constructeurs. Yamaha zakte daardoor naar de derde plaats achter de nieuwe leider Ducati en Suzuki.

Yamaha heeft volgens de FIM de technische regels overtreden door zonder instemming van de andere merken allerlei wijzingen aan te brengen aan de motoren. Dat was aan het begin van het seizoen in de MotoGP, toen Yamaha veel problemen had.

De straf voor Yamaha heeft geen gevolgen voor de individuele stand van het WK, waarin Joan Mir van Suzuki de leiding heeft. Maar de Yamaha-coureurs Fabio Quartararo, Franco Morbidelli en Maverick Viñales maken allemaal nog kans op de wereldtitel.

Voetbal: Dolende club Dijon ontslaat trainer en technisch directeur

22.48 uur: De Franse club Dijon, uitkomend in de hoogste profklasse, heeft zowel coach Stéphane Jobard als technisch directeur Péguy Luyindula ontslagen. De club uit de Franse Ligue 1 heeft het duo aan de kant geschoven wegens de slechte resultaten dit seizoen. Dijon staat stijf onderaan met drie punten uit negen wedstrijden.

Jobard werd in juni 2019 aangesteld als coach van Dijon. Luyindula, oud-speler van onder meer Olympique Lyon, Olympique Marseille en Paris Saint-Germain, was pas sinds mei in dienst van de club. Assistent-trainer David Linares is tijdelijk doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer. Dijon speelt zondag tegen Metz.

Motorsport: Valentino Rossi test negatief en hoopt op rentree in Valencia

22.09 uur: Valentino Rossi kan mogelijk dit weekeinde meedoen aan de Grote Prijs van Europa in Valencia. De Italiaanse zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP is negatief getest op het coronavirus en uit zijn thuisisolatie. De 41-jarige coureur uit het fabrieksteam van Yamaha is onderweg naar Valencia. Indien hij vrijdag nogmaals negatief test, kan hij op de motor stappen.

Rossi miste al twee grands prix door een besmetting met het coronavirus. Hij testte zelfs twee keer positief en moest de GP van Aragón en de Teruel Grand Prix overslaan. Mocht de test vrijdag onverhoopt weer positief zijn, dan mag Rossi niet starten. Yamaha heeft de Amerikaan Garrett Gerloff als vervanger paraat in Valencia.

Tennis: Schwartzman op drempel ATP Finals

21.03 uur: De Argentijn Diego Schwartzman is nog één zege verwijderd van een plek in de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Londen met de beste acht tennissers van dit jaar. Bij winst op de Rus Daniil Medvedev vrijdag in de kwartfinales van de masters in Parijs heeft Schwartzman het achtste en laatste ticket binnen. Medvedev is al geplaatst voor Londen.

De Argentijn, als zesde geplaatst in Parijs, haalde donderdag de laatste acht door een eenvoudige zege op de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-1 6-1.

Rafael Nadal haalde ook de kwartfinales door de Australiër Jordan Thompson in twee sets te verslaan: 6-1 7-6 (3). Het was overwinning nummer 1001 voor de Spaanse crack, die het indoortoernooi in Parijs nog nooit heeft gewonnen.

Voetbal: Bondscoach Engeland ziet te vaak tackles op spits Kane

20.02 uur: Scheidsrechters moeten spits Harry Kane van Tottenham Hotspur en het Engelse elftal beter in bescherming nemen. Die oproep komt van de Engelse bondscoach Gareth Southgate, die vindt dat Kane veel te vaak onderuit wordt gehaald. "Ik praat even over de wedstrijden die hij voor Engeland heeft gespeeld en daarin zie ik dat hij voortdurend schoppen krijgt en niet echt beschermd wordt door de arbitrage", zei Southgate bij het bekendmaken van zijn selectie voor de komende drie interlands van Engeland.

De bondscoach vond het nodig om het op te nemen voor Kane, omdat hij in de media werd beticht van een fopduik afgelopen zondag in het duel met Brighton & Hove Albion. De spits van de Spurs versierde zo een strafschop, die hij zelf benutte. "Ik zou eerlijk gezegd een beetje meer bescherming voor Harry verwelkomen, want elke keer als wij spelen zie ik ruwe tackles op zijn benen en de daders komen er steeds mee weg."

Kane was donderdag weer van grote waarde voor de Spurs in de Europa League. Hij maakte de 1-0 en bracht Lucas Moura in stelling voor de 2-0 tegen de Bulgaarse club Ludogorets. Het doelpunt van Kane was zijn tweehonderdste in zijn driehonderdste wedstrijd voor de Londense club. De Spurs wonnen met 3-1.

Olympische Spelen: Voor einde van 2020 beslissing over Russisch beroep in dopingzaak

20.01 uur: Voor het einde van het jaar verwacht het internationaal sporttribunaal CAS uitspraak te kunnen doen in het beroep tegen de schorsing van Russische sporters voor de Olympische Spelen en andere grote sportevenementen. Rusland vecht de schorsing van vier jaar aan, opgelegd door het mondiale antidopingbureau WADA vanwege omvangrijke dopingfraude in het land.

„Terwijl het moeilijk is om precies te voorspellen hoe lang dit proces zal duren, wordt verwacht dat het besluit tegen het einde van dit jaar zal komen”, luidde het statement van het CAS donderdag na een vierdaagse zitting, waaraan de meeste deelnemers via een videoverbinding meededen, in Lausanne.

WADA schorste eind 2019 alle Russische sporters voor vier jaar wegens dopingfraude in Rusland. Het land ontkent alle aantijgingen en tekende beroep aan. Eigenlijk zou de zaak in het voorjaar dienen, maar vanwege de coronacrisis werd het enkele maanden uitgesteld. WADA wilde de hoorzittingen bij het tribunaal in het openbaar houden, maar de betrokken partijen konden hier geen akkoord over bereiken.

Motorcross: Oss komende vijf jaar op kalender WK motorcross

19.08 uur: Circuit De Witte Ruysheuvel in Oss heeft de komende vijf jaar een plek op de kalender van het WK motorcross. De exacte datum is nog niet bekend. MXGP-promotor Infront Moto Racing heeft een contract getekend met de Nederlandse organisatie Top Events Group voor een Grote Prijs in Oss tot en met 2025.

Het circuit in Noord-Brabant was in het verleden al vaker decor voor een grand prix in de motorcross. Dave Strijbos won de race in de 125cc in 1985. De afgelopen jaren was De Witte Ruysheuvel vaste halte in het Open Nederlands kampioenschap (Dutch Masters). Ook is er twee keer een WK zijspancross gehouden (1980 en 2000).

De cross in Oss neemt vermoedelijk de plek in van het Eurocircuit in Valkenswaard, dat dit voorjaar vlak voor de uitbraak van het coronavirus nog de Grote Prijs van Nederland organiseerde. Jeffrey Herlings won zijn thuisrace.

Grote baas van Top Events Group is ondernemer Ebert Dollevoet, die zelf herhaaldelijk van start ging in de Dakar Rally, maar nooit de finish haalde. „Deze locatie is echt een motorcross-hotspot en een thuisbasis van Nederlandse toprijders als Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk”, aldus Dollevoet.

Hoe de MXGP-kalender er volgend jaar uit komt te zien, is vanwege de coronapandemie nog onduidelijk. Dit weekeinde is de Grote Prijs van Garda Trentino op het circuit van Pietramurata de laatste van dit seizoen, dat door het coronavirus voornamelijk in Letland, België en Italië is afgewerkt. De Sloveen Tim Gajser prolongeerde afgelopen weekeinde zijn wereldtitel in de koningsklasse. Dat deed hij in afwezigheid van Herlings en Coldenhoff, die allebei het seizoen door blessures voortijdig beëindigden.

Voetbal: Jeugdinternational Zirkzee besmet met coronavirus

19.07 uur: Joshua Zirkzee is besmet met het coronavirus. De speler van Jong Oranje testte donderdag positief, meldt zijn werkgever Bayern München.

Zirkzee verblijft voorlopig in quarantaine. De aanvaller maakte dinsdag nog deel uit van de selectie van Bayern München, dat in de Champions League met 6-2 bij Red Bull Salzburg won.

Zirkzee mist vanwege het virus vermoedelijk de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Wit-Rusland (15 november) en Jong Portugal (18 november). Bondscoach Erwin van de Looi maakt vrijdag zijn selectie bekend. Jong Oranje is al geplaatst voor het EK, dat plaatsvindt in 2021.

Golf: Luiten negende na eerste ronde Cyprus Showdown

17.20 uur: Joost Luiten is sterk begonnen aan de Cyprus Showdown, het tweede toernooi van de Europese Tour op het mediterrane eiland. Hij noteerde in de eerste ronde op het Aphrodite Hills Resort 67 slagen, 4 onder par. Die score was goed voor de gedeelde negende plaats. De Schot Robert Macintyre heeft na de eerste achttien holes de leiding met 65 slagen (-6).

Daan Huizing deed het ook goed met 68 slagen (-3), waarmee hij de zestiende plaats deelt. Lars van Meijel finishte ook onder par met 69 slagen (-2) en bezet de dertigste plaats.

Het toernooi op Cyprus kent een nieuw format. Na twee ronden gaan de beste 32 in de stand door naar het weekeinde en de scores terug naar nul. Na de derde ronde gaan de beste zestien door en vervallen de scores weer.

Voetbal: Van ’t Schip selecteert Giakoumakis voor Griekse nationale ploeg

16:50 uur Giorgos Giakoumakis, de spits van VVV-Venlo, is voor het eerst opgeroepen voor de Griekse selectie. John van ’t Schip is bondscoach van de Grieken.

De 25-jarige Giakoumakis was in de eerste zeven speelronden al zes keer trefzeker. In de uitwedstrijd tegen FC Emmen maakte hij vorige maand bij zijn debuut een hattrick. Giakoumakis kwam in augustus over van AEK Athene.

Griekenland speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Cyprus en treft daarna op 15 november Moldavië en op 18 november Slovenië in het kader van de Nations League.

Voetbal: Aanvaller Thuram nieuwkomer in Franse selectie

15:00 uur Aanvaller Marcus Thuram is voor de eerste keer opgeroepen voor de Franse selectie. Bondscoach Didier Deschamps heeft hem geselecteerd voor de komende interlands tegen Finland (vriendschappelijk), Portugal en Zweden (beide in de Nations League). De 23-jarige spits van Borussia Mönchengladbach is de zoon van de Franse oud-international Lilian Thuram.

Marcus Thuram, oud-speler van Guingamp, heeft zich volgens Deschamps in Duitsland goed ontwikkeld. „Hij heeft het vermogen om in grote wedstrijden het verschil te maken”, liet de Franse bondscoach weten. Thuram scoorde vorige week nog twee keer in de wedstrijd tegen Real Madrid (2-2) voor de Champions League.

Van de voorlopige selectie zijn Eduardo Camavinga, Ferland Mendy en Dayot Upamecano er niet bij. De spelersgroep van de wereldkampioen bestaat nu uit 26 man, onder wie vier keepers. Ook aanvaller Kylian Mbappé is geselecteerd, hoewel de smaakmaker van Paris Saint-Germain momenteel nog geblesseerd is.

Voetbal: Werder Bremen staat Tahith Chong niet af aan Jong Oranje

13:01 uur Werder Bremen staat tijdens de komende interlandperiode geen spelers af voor wedstrijden van een nationale voetbalploeg. Bij Werder staat de 20-jarige Tahith Chong onder contract. De middenvelder speelt voor Jong Oranje, dat het op 15 november opneemt tegen Wit-Rusland en op 18 november tegen Portugal.

„We hebben gesproken met onze spelers en bonden. We weten dat spelers graag zouden afreizen, maar gezien de situatie kunnen we geen enkel risico nemen”, zei sportdirecteur Frank Baumann van Werder. Spelers die uit risicogebieden terugkomen, zouden eerst een paar dagen in quarantaine moeten.

Alleen voor de Tsjechische keeper Jiri Pavlenka wordt een uitzondering gemaakt. De doelman neem het met de Tsjechen in Leipzig op tegen Duitsland en dus hoeft hij niet de grens over.

Werder Bremen staat na zes duels negende in de Bundesliga.

Tennis: Goffin beëindigt samenwerking met coach Johansson

13:23 uur David Goffin heeft de samenwerking met zijn Zweedse coach Thomas Johansson beëindigd. Dat maakte de Belgische tennisser, de nummer 14 van de wereld, via sociale media bekend.

„Na een samenwerking van twee jaar hebben Thomas en ik besloten onze samenwerking te stoppen. Ik wens hem het beste voor de toekomst”, schreef de 29-jarige Goffin.

Voor Goffin is het tennisseizoen teleurstellend geëindigd. Op de laatste vier toernooien die hij speelde, wist hij geen partij te winnen. Op het masterstoernooi van Parijs verloor hij deze week van de Slowaak Norbert Gombos.

Op Roland Garros verloor Goffin al in de eerste ronde. Op de US Open haalde hij de vierde ronde en hij begon het seizoen met een derde ronde op de Australian Open.

De inmiddels 45 jaar oude Johansson won in zijn actieve loopbaan in 2002 de Australian Open.

Wielersport: UCI maakt komst Champions League baan bekend

12:42 uur De internationale wielerfederatie UCI heeft de komst van een nieuw initiatief voor het baanwielrennen bevestigd: de Champions League. De eerste editie vindt in november van volgend jaar plaats.

De plannen voor een dergelijke evenement werden al in maart van dit jaar gepresenteerd. De baankalender moest worden hervormd, was het oordeel. „Het moet compacter, publieksvriendelijker”, zei UCI-voorzitter David Lappartient. Het nieuwe initiatief had als werktitel de World League.

Op zes evenementen in Europa zullen van november tot december 2021 de beste mannen en vrouwen het tegen elkaar opnemen in vier disciplines; sprint, keirin, eliminatierace en scratch.

De wedstrijden zullen slechts een paar uur duren, waardoor het geschikter is voor televisie-uitzendingen. Olympisch kampioenen Chris Hoy en Kristina Vogel zullen als ambassadeurs optreden en analyses verzorgen.

Tennis: Seizoen begint mogelijk met reeks toernooien in Melbourne

10.02 uur: Het tennisseizoen wordt in januari mogelijk ingeluid met meerdere toernooien in Melbourne. Tennis Australia overweegt om de ATP Cup in zijn geheel in de speelstad van de Australian Open te houden.

De ATP organiseerde begin dit jaar voor het eerst de ATP Cup, een teamcompetitie in de steden Perth, Sydney en Brisbane. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Normaliter zijn de tennissers pas vanaf half januari actief in Melbourne.

„Spelers komen half december aan en moeten twee weken in quarantaine voorafgaand aan de toernooien. En dan zullen ze vier weken in Melbourne spelen”, schetste Craig Tiley in lokale media een van de scenario’s. „En zo niet, dan worden de evenementen in de andere steden gespeeld en komen ze daarna pas naar Melbourne.”

Volgens Tiley wordt er een bubbel gecreëerd waarbij tennissers zich alleen tussen het hotel en de tennisbanen mogen verplaatsen. Tiley: „Het is ons doel om het de veiligste bubbel ter wereld te maken.”

Tennis Australia heeft aangegeven volgende week een besluit te nemen. Ze laten de beslissing afhangen van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

De ATP Cup staat van 1 tot en met 10 januari op de kalender. De Australian Open begint een week later, op maandag 18 januari.

Voetbal: Finale in Tokio uitgesteld na uitbraak coronavirus

07.15 uur: De Japanse voetbalfinale om de Levain Cup in Tokio is uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus bij Kashiwa Reysol. In totaal dertien spelers en stafleden, onder wie de coach, zijn positief bevonden op het coronavirus. De club zou zaterdag in het National Stadium aantreden tegen FC Tokyo. De Levain Cup is het tweede bekertoernooi van Japan, te vergelijken met de League Cup in Engeland.

Het National Stadium is volgend jaar zomer de belangrijkste locatie voor de uitgestelde Olympische Spelen. De voetbalfinale is met het maximaal toegestane aantal van 24.000 toeschouwers uitverkocht. Volgens plan zouden de bezoekers op een veilige afstand van elkaar plaats moeten nemen in het stadion.

In Japan is in beperkte mate publiek welkom bij sportwedstrijden. In het honkbal wordt momenteel onderzocht of de maatregelen versoepeld kunnen worden.

De autoriteiten in Tokio willen graag laten zien dat het in de aanloop naar de Zomerspelen mogelijk is om op een veilige manier grote sportevenementen te houden met publiek op de tribunes. Volgens Japanse media zouden officials van de Olympische Spelen zaterdag als waarnemers bij de voetbalfinale aanwezig zijn.