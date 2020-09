VAR helpt Real Madrid een handje tegen Real Betis

De ’Koninklijke’ kreeg daarbij wel wat hulp van de VAR, die de scheidsrechter eerst adviseerde om verdediger Emerson van Real Betis met rood van het veld te sturen en in de slotfase aangaf dat de Madrilenen een penalty hadden verdiend.

Federico Valverde bracht de ploeg van trainer Zinedine Zidane na bijna een kwartier aan de leiding in het lege Estadio Benito Villamarin. Via doelpunten van Aïssa Mandi (kopbal) en William Carvalho (schot in de korte hoek langs doelman Thibaut Courtois) zette Real Betis de achterstand tussen de 35e en 37e minuut om in een voorsprong.

Aan het begin van de tweede helft kwam Real Madrid weer op gelijke hoogte door een eigen goal van Emerson, die onder druk van Karim Benzema een voorzet van Dani Carvajal in eigen doel gleed. De Braziliaanse verdediger van Real Betis moest even later met rood van het veld, voor het neerhalen van de doorgebroken Luka Jovic.

In de slotfase bezorgde Sergio Ramos de elf van Madrid de winst. De aanvoerder benutte een strafschop, nadat Marc Bartra bij een duel met Borja Mayoral de bal op zijn arm had gekregen. Na het gelijkspel van vorige week bij Real Sociedad (0-0) pakte Real zo de eerste zege van het seizoen.

Spectaculaire overwinning Internazionale

Internazionale is de nieuwe voetbalcompetitie in Italië spectaculair begonnen. De nummer 2 van het vorige seizoen won zaterdag in eigen stadion in de slotfase van Fiorentina: 4-3. Inter miste de Nederlandse verdediger Stefan de Vrij wegens een schorsing.

Voor Fiorentina was het al de tweede competitiewedstrijd. Vorige week won het elftal van coach Giuseppe Iachini met 1-0 van Torino.

Internazionale slaat in de slotfase hard toe. Ⓒ ANP/HH

Een tweede zege leek lange tijd aanstaande voor Fiorentina. Christian Kouamé opende in de 3e minuut de score. Kort voor rust maakte Lautaro Martínez gelijk. Inter kwam door een eigen doelpunt van Federico Ceccherini in de 52e minuut op voorsprong. Daarna was het weer de beurt aan Fiorentina. Franck Ribéry speelde een belangrijke rol. De 37-jarige Fransman gaf zowel bij de 2-2 van Gaetano Castrovilli als bij de 2-3 van Federico Chiesa de assist.

Inter leek verslagen, maar twee late doelpunten beslisten anders. Romelu Lukaku zorgde in de 87e minuut voor de 3-3 en in de 88e minuut noteerde Danilo D'Ambrosio de 4-3 voor de verliezend finalist van de Europa League.