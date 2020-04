Moment van toen: Boogerd neemt Armstrong te grazen

24 april 1999:

Michael Boogerd wint de Amstel Gold Race

Een strijdlustiger renner dan Michael Boogerd was er niet, maar op deze dag in 1999 levert voor hem tegennatuurlijk wieltjesplakken de Hagenaar een van de mooiste zeges in zijn carrière op. Doordat ploeggenoot en Rabo-kopman Markus Zberg en medevluchter Gabriele Missaglia door een botsing met een motor onderuit gaan, komt Boogerd alleen voorop te zitten met Lance Armstrong. Waar hij normaal gesproken zou zijn gaan samenwerken met de Texaan, luistert hij naar de instructies van Jan Raas uit de ploegleiderswagen om in het wiel te blijven zitten.

Het levert Boogerd in de laatste meters de kracht op om in de sprint-à-deux op de Maasboulevard de later nog veelbesproken Armstrong nipt voor te blijven. Boogerd, die eerder in het klassieke voorjaar tweede was geworden in Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, rekent af met het stigma dat hij grossiert in ereplaatsen. „Ik wist dat dit mijn laatste kans was om de zege te pakken. Sprinten was niet mijn beste kwaliteit, maar ik won nipt. Ik weet nog dat het me heel veel pijn deed.”