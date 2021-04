Hoe FC Barcelona na vier historische ontknopingen alsnog kampioen werd

Voetbal

Manchester City kan finale Champions League ruiken na zege bij PSG

Een voor rust sterk spelend Paris Saint-Germain heeft zichzelf tekort gedaan in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. In Parijs werd het 1-2 voor The Citizens. Zeker de eerste helft waren de Parijzenaren heer en meester, maar na 90 minuten stond er wel e...