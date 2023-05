Premium Het beste van De Telegraaf

GP van Monaco nog steeds in trek, maar prijzen schieten door dak: ’Grens is wel bereikt’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Deze Formule 1-fans boffen in Monaco. Het uitzicht vanaf het balkon is adembenemend. Het kost wat, maar dan heb je ook wat... Ⓒ Frits van Eldik

MONTE CARLO - De koningsklasse-klassieker in Monaco draait voor Max Verstappen ’gewoon’ om presteren. Voor hem is de race in zijn woonplaats niets meer dan een van de 22 wedstrijden op de kalender. Tegelijkertijd is het bezoeken van de wereldberoemde Grand Prix voor veel Formule 1-fans een lang gekoesterde wens, maar wie dat wil moet steeds dieper in de buidel tasten. En niet alleen in Monaco.