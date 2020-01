Ajax verhuurt Kühn aan Bayern München

Dat bevestigen bronnen bij de Amsterdamse club. De nu 20-jarige aanvaller kwam twee seizoenen geleden over van het Duitse RB Leipzig, en keert nu tijdelijk terug naar zijn vaderland.

Kühn tekende bij zijn aankomst een contract voor drieënhalf seizoen, en ligt zodoende nog tot de zomer van 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA. Tot een optreden in de hoofdmacht van de Amsterdammers kwam het voor de Duitse jeugdinternational nog niet. Wel speelde 43 competitiewedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij vijf keer scoorde.

De Duitsers hebben geen optie tot koop op Kühn bedongen bij Ajax.