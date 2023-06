VfL Wolfsburg concreet in markt voor Cerny

VfL Wolfsburg is op zoek naar versterking voor de rechtsbuitenpositie vanwege het vertrek van Omar Marmoush naar Eintracht Frankfurt en is bij de invulling van de vacature bij Cerny uitgekomen. Bronnen rond de speler houden er rekening mee, dat VfL Wolfsburg op korte termijn zal doorpakken voor de aanvaller.

Kruisbandblessures

Cerny heeft nog een contract tot medio 2025 bij FC Twente, dat twee jaar geleden 1 miljoen euro voor hem heeft betaald aan FC Utrecht. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 4 miljoen euro, maar het ligt voor de hand dat FC Twente een hoger bedrag uit de onderhandelingen wil slepen, en minstens het bedrag dat voor Zerrouki is betaald wil ontvangen (ruim 7 miljoen euro). De marktwaarde van Cerny (25) wordt gedrukt door het feit, dat de aanvaller twee zware kruisbandblessures achter de rug heeft.

De Tsjech werd negenenhalf jaar geleden door Ajax opgepikt bij FK Pribram in zijn geboorteland, ontwikkelde zich sterk in Amsterdam en maakte op 15 augustus 2015 zijn debuut voor de hoofdmacht in een competitiewedstrijd tegen Willem II. De aanvaller kreeg behoorlijk wat speelminuten en maakte tegen Celtic in de Europa League de winnende goal, maar zijn ontwikkeling werd ruw verstoord, toen hij in een bekerwedstrijd tegen ASV De Dijk de kruisband in zijn rechterknie scheurde.

Na de geslaagde revalidatie duurde het lang voordat Cerny op zijn oude niveau terugkeerde. Bij Ajax was er geen toekomst meer voor de aanvaller, die werd overgenomen door FC Utrecht. Daar kwam hij in zijn eerste seizoen maar mondjesmaat in actie, waarop FC Twente hem huurde. In Enschede maakte hij een prima indruk, totdat hij uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen Ajax de kruisband in zijn linkerknie scheurde. Ondanks de zware blessure besloot FC Twente de aanvaller definitief over te nemen van FC Utrecht. Eenmaal hersteld had Cerny afgelopen seizoen moeite zijn oude niveau te hervinden, maar dit seizoen draait hij op volle toeren met een mooie transfer als mogelijke uitkomst.

Vaclav Cerny knalt de 0-1 binnen tegen SC Heerenveen. Ⓒ Pro Shots

FC Twente stevent af op de meest lucratieve transferzomer sinds het seizoen 2016/2017, toen 14,5 miljoen euro uit de markt werd gehaald door de verkoop van Hakim Ziyech (voor 11 miljoen euro naar Ajax) en Felipe Gutierrez (voor 3,5 miljoen euro naar Real Betis). Voor Zerrouki heeft FC Twente al 7,2 miljoen euro opgehaald, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot boven de 8 miljoen euro.

Met een verkoop van Cerny en verwachte transfers van een of meerdere spelers uit het rijtje Mees Hilgers, Gijs Smal en Joshua Brenet, die nog maar een één jaar doorlopend contract hebben en allemaal aansturen op een vertrek, moet een totaalbedrag aan transferinkomsten tussen de 15 en 20 miljoen euro haalbaar zijn. Vooruitlopend daarop is FC Twente bereid ook zelf te investeren in spelers, iets wat jarenlang onmogelijk was na de financiële problematiek volgend op het tijdperk Munsterman-Van der Laan. De twee jaar geleden betaalde transfersom voor Cerny was in die tijd een unicum. Nu gaat FC Twente een transfersom van een kleine miljoen euro betalen voor Youri Regeer van Ajax, die de vacature van Zerrouki moet gaan invullen. Ook op PEC Zwolle-talent Younes Taha, voor wie ook Royale Union Saint-Gilloise in de markt, is heeft FC Twente een bod uitgebracht.

Grote renovatie

FC Twente staat voor een grootschalige renovatie van de selectie. Zerrouki (Feyenoord), Wout Brama (beëindigt zijn carrière), Julio Pleguezuelo en Virgil Misidjan (tekenen beiden niet bij) vertrekken sowieso en een groot aantal spelers staat op de nominatie om de stap te gaan maken.

