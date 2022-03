Dessers schiet Feyenoord naar zwaarbevochten zege in Zwolle

Een paar dagen eerder stond de Belg ook al op de lijst van doelpuntenmakers in Belgrado, waarna hij van zijn coach kreeg te horen dat hij voorlopig in de spits blijft staan. Dat betaalde zich dus meteen weer uit. Dessers zorgde voor opluchting in het Rotterdamse kamp, want echt niet alles ging goed tussen twee Europese partijen in.

In Zwolle liep Feyenoord tegen een bekend kwaaltje aan. Net zo hardnekkig als het coronavirus al heel lang is, blijkt bij Feyenoord het incasseren van tegendoelpunten te zijn op momenten dat de ploeg bijna totale dominantie in het veld heeft.

De helft van het publiek in het stadion van PEC Zwolle moest het voor de pauze doen met beelden van de overkant van het veld, omdat Feyenoord de thuisclub van de eerste tot de 45eminuut vastzette op eigen veld. Maar in de blessuretijd van die eerste helft kwam dus het moment waarbij Bram van Polen verwoestend mocht uithalen, omdat de Feyenoorders er niet in slaagden de bal goed weg te werken.

Tegentreffers

Was dat een gebrekkig concentratiemomentje na een Europese inspanning van een paar dagen eerder? Feyenoord leverde donderdag natuurlijk een fraaie prestatie in het Servische Belgrado door Partizan van de mat te spelen en kreeg in Zwolle het gevoel dat het feestje van de Conference League vrolijk werd voortgezet. Het ging allemaal zo makkelijk en het combineren gebeurde bijna zonder serieuze tegenstand rond het strafschopgebied van PEC Zwolle.

Maar exact wat zich in Belgrado afspeelde – de baas zijn en toch tegentreffers incasseren – overkwam de ploeg van Arne Slot ook weer op een moment dat bij een degradatiekandidaat een wat makkelijkere klus zou moeten worden geklaard. Slot mopperde donderdagavond na de wedstrijd al dat het een keer uit moest zijn met al die schlemielige momenten als zijn elftal zo sterk is.

PEC Zwolle komt op slag van rust op voorsprong. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord had ondanks alle frivoliteit en het leuke combinatievoetbal eerder in de wedstrijd een draai om de oren kunnen krijgen Oussama Darfalou mocht al na vijf minuten op stand-in doelman Ofir Marciano afgaan. Maar de Israëliër deed een redding die niet onder deed voor de kwaliteiten van Oranje-international Justin Bijlow, die geblesseerd moest toekijken. Bijlow kwam met een voetblessure uit de wedstrijd in Belgrado en volgens Slot was het te kort dag om hem klaar te stomen voor het competitiepartijtje in Zwolle.

Donderdagavond zou hij de return tegen Partizan ook nog wel eens zich voorbij kunnen laten gaan om op zondag wel topfit aan de start te verschijnen. Dat is de Klassieker tegen Ajax en die móet Bijlow meemaken wil hij in de week erna bij het Nederlands elftal onder de lat staan.

De Klassieker

Over de Klassieker gesproken, die kan Orkun Kökcü op zijn buik schrijven door de gele kaart die hij kort na rust opliep tegen PEC. Dat is een flinke aderlating voor de Rotterdammers, omdat de Turkse international dit seizoen een bepalende speler op het middvenveld is geworden.

Al die problemen, een achterstand en een ‘bekeuring’ voor Kökcü zouden er niet zijn geweest als Feyenoord in het eerste bedrijf al afstand had genomen. Reiss Nelson weet dat hij had moeten scoren toen hij alleen op keeper Kostas Lamprou afging. Maar de huurling van Arsenal rondde zijn fraaie actie teleurstellend af. Het was exemplarisch voor het povere rendement van Nelson, die snelheid én een passeerbeweging heeft maar zelden of nooit scoort.

Orkun Kökcü pakte geel en mist volgende week De Klassieker. Ⓒ ANP/HH

Slot haalde hem binnen het huur ook naar de kant en gaf de Zweedse jongeling Patrik Walemark de kans om het verschil te maken. Cyriel Dessers was ook een paar keer dicht bij een treffer, maar kwam verkeerd uit of schoot voorlangs. Kökcü probeerde het van afstand, maar zag zijn schot gekeerd door Lamprou.

Diep in de tweede helft herstelde Luis Sinisterra eindelijk een deel van de schade, toen hij bijna vanaf de middenlijn aan een solootje begon en Lamprou met beetje geluk passeerde (1-1). Daarna had Feyenoord ook snel met een man meer in het veld moeten staan, maar scheidsrechter Martin van den Kerkhof vergat om rood uit te delen bij een handsbal van Maikel van der Werff toen invaller Bryan Linssen alleen op Lamprou kon afgaan.

Vuurwerk

Een kwartier voor het einde werd het nóg chaotischer toen de aanhang van PEC Zwolle Feyenoord-keeper Marciano (licht) verwondde met vuurwerk. Het duel werd minuten lang gestaakt, beide teams werden naar de kleedkamer gedirigeerd en Feyenoord stond al snel weer buiten omdat het popelde om het karwei af te maken. Het zat niet te wachten op lang oponthoud.

Slot had zijn ploeg al flinke aanvallende impulsen gegeven door Lutsharel Geertruida naar de kant te halen en Linssen te koppelen aan Dessers. Die laatste pakte op het juiste moment weerde spotlights met zijn knal in de bovenhoek: 2-1