Clubteams uit Nederland en België dit weekend tégen elkaar in nieuwe League

De grensoverschrijdende fase van BNXT League begint komend weekend met confrontaties tussen de beste basketbalclubs uit Nederland en België in de groep ’Elite Gold’. De ploegen die in de eerste fase van het seizoen in de onderste regionen eindigen, spelen in de groep ’Elite Silver’ en staan niet op dit overzicht. Op de foto Edon Maxhuni, de Finse sterspeler van Heroes Den Bosch.

Ⓒ Foto Robert Verboon