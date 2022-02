Feyenoord verlengt contract Arne Slot met een seizoen

Slot is niet de enige die langer in Rotterdam blijft. Feyenoord lichte eveneens de optie in het contract van assistent-trainer Marino Pusic, die daarmee nu ook een verlengde verbintenis heeft tot 2024.

„Uiteraard zijn we tevreden over de prestaties van het eerste elftal onder leiding van Arne en zijn staf”, licht technisch directeur Frank Arnesen toe. „Maar minstens zo blij zijn we met de groei die we zien in de groep, zowel van de ploeg als geheel als van individuele spelers. Dat is onmogelijk los te zien van de manier van spelen die Arne in korte tijd heeft geïntroduceerd bij Feyenoord. Ruim de helft van onze basis bestaat weer uit internationals, wat niet alleen de ontwikkeling van spelers en het elftal bevordert maar ook waarde creëert.”

„Het moge duidelijk zijn dat Feyenoord en Arne Slot goed bij elkaar passen. De rol van zijn stafleden, waaronder die van Marino Pusic, is daarbij ook zeer waardevol. De basis die dit seizoen onder leiding van Arne gelegd wordt is er een waar we de komende jaren graag op verder willen bouwen”, aldus Arnesen

Arne Slot is blij dat Feyenoord de optie zo vroeg heeft gelicht. „Voor mij is dit een extra uiting van waardering en vertrouwen. Het is mooi dat de clubleiding, los van de huidige resultaten, juist de groei en het proces waar we mee bezig zijn benadrukt bij het lichten van deze optie. Dat is namelijk voor mij ook waar ik veel voldoening uit haal, omdat we daarmee een basis proberen te leggen voor de komende jaren om op verder door te kunnen bouwen. Bovendien ben ik heel blij dat met eerder het verlengen van het contract van John (de Wolf, red.) en nu ook de verbintenis van Marino de staf waar ik zo fijn mee samenwerk de komende jaren ook bij elkaar blijft.”