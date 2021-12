Duitse bond start onderzoek naar uitspraken woedende Jude Bellingham

Jude Bellingham en Eling Braut Haaland lieten zich na afloop duidelijk horen over scheidsrechter Felix Zwayer. „Je geeft de grootste wedstrijd van Duitsland aan iemand die in het verleden een wedstrijd gemanipuleerd heeft. Wat verwacht je dan?”, foeterde Bellingham. Zwayer was jaren geleden voor een periode van zes maanden geschorst door de Duitse voetbalbond, omdat hij rondom een wedstrijd op een laag niveau steekpenningen had aangenomen.

„Als je het mij vraagt, was dit absoluut geen strafschop. De bal raakt Mats Hummels en Hummels ziet de bal niet eens”, vervolgt Bellingham. „En ook andere beslissingen van de scheidsrechter gedurende de wedstrijd waren discutabel.”

Onderzoek

De uitspraken krijgen mogelijk nog een staartje voor het jonge Dortmund-talent. „De controlecommissie zal de verklaringen van Bellingham onderzoeken op relevantie voor de sportwetgeving”, zo sprak DFB-voorzitter Anton Nachreiner zondag.

Ook Haaland liet zich na afloop negatief uit over Zwayer. „Hij gedroeg zich arrogant”, zo stelde de Noor. Op social media plaatste de aanvaller ook nog een duimpje naar beneden bij een tweet over de scheidsrechtersaanstelling, maar die heeft Haaland inmiddels weer verwijderd.