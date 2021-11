Guus Hiddink (75) volgt Frank de Boer op als voorzitter CBV

„Ik ben verheugd dat ik mijn in alle jaren opgebouwde kennis en ervaring in kan zetten voor jonge talentvolle trainer/coaches”, zegt Hiddink, die al ambassadeur van de CBV was. „Mede hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie vak van trainer/coach.”

De wereldburger uit Varsseveld wordt de zevende voorzitter van de vereniging. De huidige bondscoach Louis van Gaal, Leo Beenhakker, Foppe de Haan, Han Berger, Ronald Koeman en De Boer gingen hem voor. Het bestuur bestaat uit zeven personen, onder wie Gerard Marsman, John van den Brom, Marinus Dijkhuizen en Art Langeler.

Bijzonder content met Hiddink

De CBV omschrijft zichzelf als „cultuurdrager van het Nederlands voetbal en de bewaker van de ’Hollandse school’.” Bij de vakvereniging, die jaarlijks de Rinus Michels Awards uitreikt aan de coaches van het jaar, zijn onder meer gediplomeerde trainers en coaches uit het betaalde voetbal aangesloten.

De CBV zegt „bijzonder content” te zijn met de aanstelling van Hiddink. De oud-profvoetballer werkte bijna veertig jaar als trainer en was onder meer twee keer bondscoach van het Nederlands elftal. Zijn laatste klus was het bondscoachschap van Curaçao. „Guus Hiddink heeft Nederland mede op de voetbalkaart gezet, een wereldburger die overal successen heeft gehad als trainer/coach. De vakvereniging is er trots op dat Guus zijn ervaring gaat delen met het huidige trainerskorps.”