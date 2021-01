Lucinda Brand klopt Denise Betsema en Marianne Vos in Zilvermeercross

Lucinda Brand greep de in de slotfase de macht in de Zilvermeeuwcross Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Lucinda Brand heeft zaterdag in Mol de Zilvermeercross gewonnen. In de slotfase was ze te sterk voor haar landgenote Denise Betsema. Het podium kleurde volledig oranje, want Marianne Vos werd derde. Ook de plaatsen vier, vijf en zes waren voor Nederlanders.