Wout van Aert de sterkste in Zilvermeercross

Van Aert reed vanaf halverwege de wedstrijd alleen op kop nadat hij ook Sweeck had afgeschud. Over twee weken is op het zand van Oostende het WK. Van Aert gaat eerst op trainingskamp in Spanje met de wegploeg van Jumbo-Visma. Mathieu van der Poel, topfavoriet voor het veroveren van zijn vierde wereldtitel, bivakkeert daar al sinds maandag.

Brand de sterkste

Lucinda Brand won zaterdag in Mol de Zilvermeercross bij de vrouwen. In de slotfase was ze te sterk voor haar landgenote Denise Betsema. Het podium kleurde volledig oranje, want Marianne Vos werd derde. Ook de plaatsen vier, vijf en zes waren voor Nederlanders.

Lucinda Brand greep de in de slotfase de macht in de Zilvermeeuwcross Ⓒ ANP/HH

Betsema en Brand gingen er al vroeg samen vandoor en hadden daarbij het gezelschap van Manon Bakker. Bakker kon het tempo al snel niet meer volgen, waarna het een tweestrijd werd tussen de Nederlandse veldrijdsters. In de slotronde wist Brand uiteindelijk een beslissend gaatje te slaan met Betsema. Niet op het zand, maar even daarna liet ze haar concurrente haar hielen zien, waardoor ze de sprint wist te ontlopen.

De cross door mul zand behoort niet tot een van de klassementen, maar paste wel goed in de voorbereiding op het WK van eind januari in Oostende.